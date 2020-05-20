В Сирии наложен арест на имущество двоюродного брата Асада 20.05.2020, 8:26

Рами Махлуф

Фото: facebook.com/RamiMakhloufSY

Документ подписал министр финансов страны.

Правительство Сирии распорядилось конфисковать активы, принадлежащие двоюродному брату президента Башара Асада Рами Махлуфу, его жене и детям. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, который подписал министр финансов Сирии. Агентство называет эти действия "расколом" в правящей семье.

По данным агентства, предупредительным арестом всех счетов и имущества Махлуфа и его семьи власти хотят гарантировать выплату долга компании мобильной связи Syriatel, которая принадлежит Махлуфу. Как пишет Reuters, речь идет о 134 млрд сирийских фунтов – около 77 миллионов долларов по текущему обменному курсу.

На своей странице в фейсбуке Махлуф разместил несколько видеообращений к Башару Асаду, в которых просит помочь ему спасти компанию. В последнем обращении он рассказал, что ему было приказано уйти с поста главы Syriatel.

Рами Махлуф – двоюродный брат Башара Асада по материнской линии. Он находится под санкциями США и ЕС из-за обвинений семьи Махлуфов в финансовой поддержке режима Асада и подавлении оппозиции. Сирийские эксперты утверждают, что скандал может стать первым серьезным разломом в семье, которая управляет страной последние 50 лет.

В 2019 году неправительственной организации по борьбе с коррупцией Global Witness и газете Financial Times стало известно, что родственники Асада купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории "Москва-Сити". Жена Рами Махлуфа, по их данным, владела двумя элитными квартирами. Стоимость московской недвижимости родственников сирийского лидера эксперты тогда оценили в $40 миллионов.