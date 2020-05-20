«Экономьте кислород»: врач-реаниматолог из Витебска поделился опытом борьбы с COVID-19 20.05.2020, 8:38

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иллюстрационное фото Reuters

Все чаще инфекция вызывает кризис у пациентов 1960–1973 годов рождения.

Победить врага, имя которому коронавирус, белорусские медики пытаются уже больше месяца. Одним из самых неблагополучных в плане эпидемиологической ситуации городов назван Витебск. Именно здесь был официально зафиксирован первый случай заражения в нашей стране.

Во многом поэтому опыт витебских врачей, первых столкнувшихся с болезнью, оказывается неоценим.

Yotub-канал издательства «Медицинская литература» записал серию подкастов с заведующим отделением реанимации и анестезиологии Витебской больницы скорой помощи Владимиром Мартовым. Врач замечает, что уже накопились определенные результаты наблюдений, знать о которых нужно не только специалистам.

Владимир Мартов обращает внимание на то, что для лечения этой вирусной инфекции нет этиотропной терапии, способной устранить причины возникновения заболевания. Но есть патогенетические методы, направленные на механизмы развития недуга.

Говорить об экспериментальном лечении специалист не стал – оно должно пройти проверку временем, чтобы доказать свою эффективность. Но доподлинно известно, что небольшому числу пациентов критично важно организовать подачу кислорода и придать так называемую прон-позицию – положение лежа на животе. Своевременно выявить пациентов, которые в этом нуждаются, – главная задача врача и помогающего ему реаниматолога-анестезиолога.

Врач уверен, что не менее важно нацелить пациента на правильное поведение во время течения коронавирусной инфекции. Состояние больного напоминает горную болезнь, и здесь точно так же нужно экономить главный ресурс – кислород. Поэтому заразившимся показана минимальная физическая активность, запрещены дыхательная гимнастика и ингаляции.

Очень важно и поведение медиков. Важно, чтобы доктор не боялся заходить в палату, разговаривать с больным столько, сколько нужно. Уделять время всем пациентам, несмотря на их количество.

– Это трудоемко. Это затраты сил и средств, – замечает специалист. – Но если врач сам спокоен, он успокаивает больного, а это очень важно для его спасения.

Снимает панику и уверенность пациента в наличие кислорода, в том, что в любой момент он может восполнить его недостаток в организме.

Владимир Мартов также заметил: статистика доказывает, что опасаться тяжелого течения заболевания следует не только пожилым людям с сопутствующими хроническими недугами. Все чаще инфекция вызывает кризис, при котором применение экстраординарных мер не приводит к улучшению, у пациентов 1960–1973 годов рождения. И это не исключает утверждения, что с каждым десятилетием жизни вирус представляет все большую опасность.