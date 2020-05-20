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Минобороны Чехии объяснило, почему не может передать РФ памятник Коневу

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  • 20.05.2020, 8:50
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Минобороны Чехии объяснило, почему не может передать РФ памятник Коневу

Глава чешского оборонного ведомства Метнар ответил на письмо Шойгу.

Министерство обороны Чехии не может передать России памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который демонтировали в апреле в Праге, поскольку он принадлежит муниципалитету 6-го района Праги, а не военному ведомству. Об этом говорится в ответе главы чешского Минобороны Лубомира Метнара на письмо российского коллеги Сергея Шойгу. Как уточнило, во вторник, 19 мая, чешское телеграфное агентство - ЧТК - послание было передано официальным представителем министерства Яном Пейшеком, передает dw.com.

"Мемориал не является имуществом министерства обороны и не находится на его территории", - поясняется в письме. Кроме того, он не может быть классифицирован как военное захоронение.

В послании Метнара упоминается, что на попечении чешского военного ведомства находится около четырех тысяч российских военных захоронений, на их поддержание и реконструкцию ежегодно выделяются средства.

"Это не была политика Чехии"

В интервью радиостанции "Эхо Москвы" бывший президент Чехии Вацлав Клаус ранее прокомментировал ситуацию с демонтажем памятника. "Это для меня глупость, но это не была политика Чехии", - заявил он, возложив ответственность за произошедшее на власти "одной части Праги".

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек 5 мая предложил России приступить к обсуждению разногласий в двусторонних отношениях.

Мемориал маршалу демонтировали в столице республики 3 апреля. Против данного шага выступали российские власти, а также президент Чехии Милош Земан.

Следственный комитет России возбудил по факту сноса памятника Коневу уголовное дело. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва "не понимает и не приемлет эти действия" пражских властей, в России пригрозили ответными мерами.

Памятник Коневу подвергался вандализму

Памятник Коневу был установлен в Праге в 1980 году. Он уцелел во время "бархатной революции" в Чехословакии 1989 года, но в последние годы все чаще подвергался вандализму. Критики в Чехии считали монумент символом советского гнета, проявившегося, в числе прочего, во время подавления Пражской весны в Чехословакии в 1968 году.

В то же время сторонники считали памятник Коневу символом победы над фашизмом. Красная армия под командованием маршала освободила Прагу от нацистов в мае 1945 года. Войска во главе с Коневым также участвовали в битве за Берлин. Впоследствии - в 1956 году - Конев в качестве главнокомандующего Объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора руководил подавлением народного восстания против коммунистических властей в Венгрии. Во времена возведения Берлинской стены он занимал пост главнокомандующего группой советских войск в Германии.


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