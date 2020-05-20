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Трамп рассказал об успехах США в разработке вакцины и лекарств против коронавируса

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  • 20.05.2020, 9:04
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Трамп рассказал об успехах США в разработке вакцины и лекарств против коронавируса
ДОНАЛЬД ТРАМП

Испытания вакцин находятся на «первой и второй фазах».

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты делают большие успехи в разработке вакцин, препаратов и методов лечения коронавируса.

Об этом он сказал в ходе заседания сотрудников своей администрации, передает nv.ua.

«Я думаю, что мы даже опережаем график», — отметил Трамп.

По его словам, испытания вакцин находятся на «первой и второй фазах».

Трамп добавил, что когда вакцина будет создана, в ее распространении по стране будут задействованы американские военные.

Ранее Трамп заявлял, что США работают над созданием вакцины от коронавируса совместно со специалистами из Индии.

По его словам, вакцина против коронавируса будет готова и подготовлена к распространению к концу 2020 года.

17 марта в США ученые из Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях. В рамках испытаний вакцину введут 45 волонтерам. Каждому будут введены по две дозы с интервалом в месяц.


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