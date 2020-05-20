Трамп рассказал об успехах США в разработке вакцины и лекарств против коронавируса 1 20.05.2020, 9:04

2,709

ДОНАЛЬД ТРАМП

Испытания вакцин находятся на «первой и второй фазах».

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты делают большие успехи в разработке вакцин, препаратов и методов лечения коронавируса.

Об этом он сказал в ходе заседания сотрудников своей администрации, передает nv.ua.

«Я думаю, что мы даже опережаем график», — отметил Трамп.

По его словам, испытания вакцин находятся на «первой и второй фазах».

Трамп добавил, что когда вакцина будет создана, в ее распространении по стране будут задействованы американские военные.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a Cabinet meeting https://t.co/6QgsRVWTgG — The White House (@WhiteHouse) May 19, 2020

Ранее Трамп заявлял, что США работают над созданием вакцины от коронавируса совместно со специалистами из Индии.

По его словам, вакцина против коронавируса будет готова и подготовлена к распространению к концу 2020 года.

17 марта в США ученые из Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях. В рамках испытаний вакцину введут 45 волонтерам. Каждому будут введены по две дозы с интервалом в месяц.