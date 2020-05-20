Трамп рассказал об успехах США в разработке вакцины и лекарств против коронавируса

Трамп рассказал об успехах США в разработке вакцины и лекарств против коронавируса1
- 20.05.2020, 9:04
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Испытания вакцин находятся на «первой и второй фазах».
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты делают большие успехи в разработке вакцин, препаратов и методов лечения коронавируса.
Об этом он сказал в ходе заседания сотрудников своей администрации, передает nv.ua.
«Я думаю, что мы даже опережаем график», — отметил Трамп.
По его словам, испытания вакцин находятся на «первой и второй фазах».
Трамп добавил, что когда вакцина будет создана, в ее распространении по стране будут задействованы американские военные.
LIVE: President @realDonaldTrump holds a Cabinet meeting https://t.co/6QgsRVWTgG— The White House (@WhiteHouse) May 19, 2020
Ранее Трамп заявлял, что США работают над созданием вакцины от коронавируса совместно со специалистами из Индии.
По его словам, вакцина против коронавируса будет готова и подготовлена к распространению к концу 2020 года.
17 марта в США ученые из Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях. В рамках испытаний вакцину введут 45 волонтерам. Каждому будут введены по две дозы с интервалом в месяц.