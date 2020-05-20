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COVID-19 расползается по Минску: названы новые адреса заражений

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  • 20.05.2020, 9:13
  • 4,779
COVID-19 расползается по Минску: названы новые адреса заражений

Медики госпитализируют пациентов из очагов инфекции.

Новые фото из Минска опубликовал телеграм-канал «Баста!». Медики проверяют состояние пациентов, некоторых госпитализируют. В подъездах проводят дезинфекцию.

Фото сделаны по адресам: Асаналиева, 48, Бурдейного, 18, Лобанка, 106, Некрасова, 28, Слободская, 73, Сырокомли, 20, Почтовая, 7, переулок Корженевского, 6Б, проспект Газеты «Правда», 1.

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