Перехват власти

Перехват власти6
- 20.05.2020, 9:19
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Путин поставил себя под серьезный удар.
Владимир Путин, переложив всю ответственность за происходящие в стране события на губернаторов, поставил себе под серьезный удар, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».
Крайне наивно было полагать, что люди, которые десятилетия находились в тени, не воспользуются упавшей им под ноги возможностью.
Тем более, не стоит забывать, что управленческий состав в Путинской РФ немолод и стратегия «пережить НацДедушку» — крайне неэффективна.
«Забрать власть здесь и сейчас!» — для большей части нынешней номенклатуры это действительно последний шанс на получение чего-то большего, чем роль «послушных болванчиков».
Саботаж указа НедоГаранта «о выходе из режима каникул» — это очередной шаг на пути к перехвату власти в стране.
Задача минимум — поставить «сильного Лидера» в положение, когда ему придется идти на серьезные уступки и компромиссы с региональной властью.
Выбить «всего, да побольше».
Задача максимум — отправить «Обнуленного» на скамейку запасных, убрав с шахматной доски и сделав «королем» своего человека.
Главный Оленевод страны на эту роль вполне годится.