Перехват власти 6 20.05.2020, 9:19

5,265

Путин поставил себя под серьезный удар.

Владимир Путин, переложив всю ответственность за происходящие в стране события на губернаторов, поставил себе под серьезный удар, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Крайне наивно было полагать, что люди, которые десятилетия находились в тени, не воспользуются упавшей им под ноги возможностью.

Тем более, не стоит забывать, что управленческий состав в Путинской РФ немолод и стратегия «пережить НацДедушку» — крайне неэффективна.

«Забрать власть здесь и сейчас!» — для большей части нынешней номенклатуры это действительно последний шанс на получение чего-то большего, чем роль «послушных болванчиков».

Саботаж указа НедоГаранта «о выходе из режима каникул» — это очередной шаг на пути к перехвату власти в стране.

Задача минимум — поставить «сильного Лидера» в положение, когда ему придется идти на серьезные уступки и компромиссы с региональной властью.

Выбить «всего, да побольше».

Задача максимум — отправить «Обнуленного» на скамейку запасных, убрав с шахматной доски и сделав «королем» своего человека.

Главный Оленевод страны на эту роль вполне годится.