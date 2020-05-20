Партия Макрона потеряла абсолютное большинство в парламенте Франции 20.05.2020, 10:08

Часть депутатов вышли из фракции и присоединились к новому объединению «Экология, демократия, солидарность».

Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" потеряла абсолютное большинство в парламенте после того, как семь депутатов вышли из фракции и присоединились к новому объединению "Экология, демократия, солидарность". Об этом сообщает Euronews.

Это означает, что пропрезидентская фракция во французском парламенте теперь насчитывает 288 депутатов — это на одного меньше, чем необходимо для абсолютного большинства. В начале каденции Макрона во фракции было 314 депутатов.

Представители новосозданной группы "Экология, демократия, солидарность" заявляют, что не будут поддерживать ни власть, ни оппозицию, а свою задачу они видят в том, чтобы "дать прогрессивным экологическим и социальным идеям шанс достичь успеха".

Несмотря на потерю абсолютного большинства, фракция "Вперед, Республика!" все еще может рассчитывать на поддержку двух других объединений в парламенте, которые вместе дают еще 56 голосов.

В то же время за время эпидемии коронавируса рейтинги Макрона пошли вниз, тогда как премьер-министра Эдуара Филиппа — наоборот, вверх.