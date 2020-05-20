Ученые назвали причины усиления ураганов на Земле 2 20.05.2020, 10:10

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Специалисты проанализовали фотоснимки тропических штормов с 1980 года.

На Земле из-за изменений глобального климата планеты усилились ураганы, из года в год их становится все больше, заявляют ученые из США. Всему виной – климатический кризис, его следует рассматривать в качестве основной составляющей негативного процесса, пишет lenta.ua.

Специалисты института метеорологических исследований Висконсин-Мэдисон подвергли анализу фотоснимки тропических штормов с 1980 года. Ученые пришли к выводу, что количество ураганных ветров, имевших место в различных регионах планеты, увеличилось. В будущем данные природные катаклизмы примут более разрушительный характер, причем как на региональном, так и на глобальном уровне. Предположительно, отмечают исследователи, причиной негативных изменений климата Голубой планеты является воздействие цивилизации на природу.

Во втором случае речь идет о техногенных изменениях, в третьем – о естественном увеличении количества названных катаклизмов. Ветры могут стать сильнее и при этом они будут передвигаться медленнее, заявляют ученые. Ураганы увеличивают риск наводнений вследствие затяжных дождей, которые приносят с собой.