Коронавирус бушует в Гомельской области: заражение распространяется по школам и предприятиям 1 20.05.2020, 10:15

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В одной из семей умерли дочь и отец.

Читатели телеграм-канала "Баста!" пишут о новых случаях Covid-19 в Гомеле. Заражение распространяется по школам и предприятиям. В одной из семей умерли дочь и отец. Также канал сообщает о новых очагах в Жлобине и Рогачевском районе Гомельской области.

Гомель

"У умершей ранее от короновируса заведующей одного из гомельских детских садов скончался находившийся в реанимации отец. Похоронили позавчера. Он вместе с супругой и дочерью были госпитализированы, дочь скончалась первой", - пишет читатель канала из Гомеля.

"На Гомельском жировом комбинате есть подтвержденные случаи коронавируса - в отделе водоснабжения и в других отделах. Нескольких сотрудников отправили на самоизоляцию", - сообщает работник предприятия.

"Гомель, школа №29. У работницы столовой выявлен короновирус. Школа продолжает работать в штатном режиме", - пишет читатель канала.

"Еще один очаг заражения в Гомеле - на улице Бородина, 22, подъезд номер один", - сообщает подписчик канала.

"Гомель, улица Юбилейная, 4. Приезжают проводить дезинфекцию и проверку состояния пациентов", - пишет житель дома.

Жлобин

"Обрабатывают подъезды в Жлобине, в 19-м микрорайоне, дом №18. По сей день участковый и врач ходят проверять больного", - пишет очевидец.

"Поселок Ильич Рогачевского района. Сегодня стало известно, что положительным оказался тест у повара детского сада, которая около двух недель находится в больнице с пневмонией. Приехали медики, обработали сад, после чего он продолжил работать", - сообщает подписчик канала.

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