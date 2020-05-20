Утилизация «цивилизаци» 2 Алексей Мельников

20.05.2020, 10:17

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Алексей Мельников

Путинский захватно-милитаристский мусор забил все пути для денег в Россию.

Нужно правительству Путину показать, напряженную работу, вот и выдумали миражный "трехэтапный план восстановления экономики".

Нарисовали воздушные замки, повесили таблички – "адаптация", "восстановление", "активный рост". Написали "от балды" сроки, а в результат - свои фантазии об экономическом росте.

На деле будут раздавать деньги и льготы своим, и ждать, пока с восстановлением мировой экономики вырастут цены.

Дальше хотят оставить все по-старому.

Выводов не сделали. А они предполагали бы, как минимум, быструю перекройку бюджета - снижение оборонных расходов, направление средств в медицину. Выбор этой отрасли, как приоритета. Ведь эпидемия показала, что оптимизация – ошибочный путь.

Другая мера – общая поддержка спроса, использование на эти цели всего ФНБ – им нужно до конца года заткнуть дыру в совокупном спросе. На будущее такие фонды не нужны. Лишние деньги появятся? Тогда налоги на граждан и бизнес снизить.

Наконец, третье – сделать Россию привлекательной для инвестиций. Для этого первый вопрос – снятие санкций, что предполагает отказ от аннексии Крыма, вывод с востока Украины российской армии и наемников, отказ от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, передачу Молдове Приднестровья, отказ от милитаризации страны и подготовки к ядерной войне.

Для развития экономики России нужны огромные инвестиции, а путинский захватно-милитаристский мусор, наколенный за годы его правления, забил все пути для денег в Россию - мешает. Поэтому надо его собрать, спрессовать плотно, чтобы победный реваншизм не торчал наружу, и утилизировать быстро, красиво и безопасно для граждан всю эту путинскую драгоценную "цивилизацию"..

Вот это – план. Вот это – перспектива.

Алексей Мельников, ЖЖ