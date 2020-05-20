Заразившиеся СOVID-19 жительницы Минской области будут рожать в Молодечно 20.05.2020, 10:42

Мера действует независимо от того, в каком районе области проживает женщина.

Главный специалист отдела лечебно-профилактической помощи главного управления по здравоохранению облисполкома Ольга Касперович рассказала о нововведениях, пишет mlyn.by. В связи с пандемией коронавируса, каждое областное учреждение здравоохранение разработало мероприятия по недопущению распространения вирусных инфекций. Особое внимание уделили женщинам, которые ждут ребенка. Так, в области выделено родовспомогательное учреждение, где будут рожать жительницы Минщины, у которых подтвержден диагноз COVID-19 или пневмония — это родильный дом в Молодечно. Мера действует независимо от того, в каком районе области проживает женщина.

На данный момент, по официальной информации, в Минской области с коронавирусом находятся под наблюдением восемь беременных женщин на разных сроках. Состояние у всех удовлетворительное, поясняет специалист. Сегодня также нет подтвержденных данных о том, что коронавирусная инфекция может передаваться от матери ребенку. Вероятность существует только при несоблюдении мер безопасности в момент родов или при нахождении рядом с новорожденным.