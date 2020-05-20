Ученые выяснили, как долго остаются заразными те, кто вылечился от коронавируса 1 20.05.2020, 10:50

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При этом переносчики могут не имеют симптомов болезни.

Пациенты, переболевшие коронавирусом, остаются заразными на протяжении еще, как минимум, восьми дней. Даже если больше не имеют симптомов болезни.

Об этом свидетельствуют результаты исследования международной группы ученых, наблюдавших за пациентами с Covid-19 в Китае, сообщает nv.ua.

Ученые следили за состоянием здоровья пациентов, излеченных от коронавируса. Они продолжали брать мазки из горла на протяжении нескольких недель после выздоровления.

«Мы выяснили, что половина пациентов продолжала оставаться переносчиками вируса даже после того, как у них полностью исчезали все симптомы болезни», — поясняет Локеш Шарма из Школы медицины Йельского университета.

По наблюдениям ученых, с момента заражения вирусом проходит около пяти дней до появления первых симптомов. А после излечения — проходит от одного до восьми дней прежде чем вылечившиеся пациенты перестают быть заразными.

Для половины пациентов, за которыми велись наблюдения, этот показатель был 7−8 дней.

По мнению Лисиня Си, сотрудника Пекинской больницы, такие результаты свидетельствуют в пользу социальной изоляции.

«Если у вас были легкие симптомы Covid-19 и вы оставались дома, чтобы не заразить других людей, вам стоит продлить свой карантин как минимум на одну неделю, чтобы избежать риска распространения вируса от вас», — говорит Си.

К пациентам, у которых больше нет симптомов коронавируса, следует относиться как к потенциальным переносчикам болезни, констатируют авторы исследования.

Си также предполагает, что необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы понять, могут ли люди, перенесшие заболевание, быть заразными для окружающих на протяжении более длительного времени после успешного лечения.

Напомним, что недавнее исследование показало — вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусное заболевание Covid-19, может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека. И оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.

До сих пор большинство врачей и ученых склонялись к мнению, что вирус SARS-CoV-2 передается в основном воздушно-капельным путем.

Считалось, что вирус находится в больших каплях. Это означает, что им можно заразиться от чихающего или кашляющего больного или дотронувшись до поверхности, на которую попали капельки при выдохе заболевшего.

Согласно другому исследованию, результаты которого были опубликованы на днях, переносчиками коронавируса могут быть и здоровые люди.

Это исследование, проведенное учеными в Сингапуре, показало, что около 10% новых инфекций могут быть вызваны людьми, которые переносят вирус, но у них еще не проявляются его симптомы.