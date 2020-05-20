«Они хотели все скрыть»: как власти устроили вспышку коронавируса в райцентре 20.05.2020, 11:04

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Приемное отделение Псковской городской больницы

Людьми решили пожертвовать ради «нераспространения паники».

В небольшом городе Новосокольники Псковской области РФ о коронавирусе до 22 апреля знали только по сообщениям СМИ. Дисциплинированные местные жители тщательно соблюдали изоляцию, обходили друг друга и носили маски. Но вирус все равно проник в отдаленный райцентр – не без помощи областной администрации, уверены местные жители. Корреспондент "Север.Реалии" разбирался в этой проблеме.

Город Новосокольники

Новосокольники – маленький зеленый город на юге Псковской области. По данным Росстата, здесь живут семь тысяч человек. Большинство – бывшие железнодорожники: в городе расположено крупное локомотивное депо. Еще пять лет назад отсюда шли поезда в Москву, Балтийские страны, Украину, Молдову, Беларусь, были и прицепные вагоны из Петербурга в Прагу и Варшаву. Когда после событий 2014 года ввели пограничный режим с Украиной, большинство южных направлений закрылись, и сейчас через станцию "Новосокольники" ходят только два пассажирских поезда.

В центре Новосокольников на улице Ленинской стоит двухэтажное серое здание с колоннами, высокими овальными окнами и аккуратными декоративными балконами – бывшее железнодорожное общежитие. Сегодня местная администрация селит сюда жителей на условиях социального найма. Вокруг общежития – ни души, пара человек выглядывают из окон.

– Мы боимся, что нас закатают где-нибудь, вывезут, закопают. Они хотели все скрыть, говорили, что мы зря панику наводим. А ничего, что двое наших уже заболели и сейчас в тяжелом состоянии? – задается вопросом Любовь, местная жительница лет сорока.

Свою фамилию она не называет и фотографироваться не хочет. Третью неделю Любовь вместе с соседями заперта на карантин из-за коронавируса.

Общежитие, где были поселены рабочие из Москвы

Инфекцию в общежитие привезли граждане Киргизии. Которые по иронии судьбы приехали в Новосокольники в рамках борьбы с пандемией – строить новый инфекционный корпус.

"У тебя есть приказ или нет?"

13 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграме написал, что на юге области появится новый инфекционный корпус. Базой должна была стать закрытая узловая больница Октябрьской железной дороги, построенная в 70-е годы по заказу Министерства связи. Сначала медучреждение было ведомственным, затем – коммерческим, а в 2014 году в ОАО РЖД решило его оптимизировать. Больницу предложили забрать администрации Новосокольнического района, та отказалась, здание забросили и вспомнили только в пандемию.

Узловая больница в Новосокольниках, состояние на 2016 год

17 апреля в Новосокольники приехала комиссия из региональной администрации, на следующий день сотрудники районного ЖКХ начали разгребать завалы в старой больнице, а ранним утром 22 апреля в общежитие приехали работники.

Через госзакупки конкурс на реконструкцию, как позже признается председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, не проводился из-за "очень сжатых сроков на строительно-монтажные работы в два-три месяца". Власти выбрали подрядчиком великолукскую компанию "Центрстрой". Подрядчик нанял рабочую силу в Москве.

– Во вторник, 21 апреля, мне комендант Валентина Ивановна говорит: "Марина, помоги быстрее, надо комнаты подготовить. Придет глава района, глава города, директор ЖКХ и архитектор какой-то, будут смотреть комнаты. У нас пополнение – приедут 40 рабочих, будут строить больницу. Я ей быстренько помогла, занавески повесили, все нормально. Мы тут женщины одинокие, по 40 лет девчонкам, еще посмеялись – переженимся все, – вспоминает Марина, которая живет в общежитии последние два года.

Она отмечает, что во время приемки комнат комендант пыталась объяснить чиновникам, что селить приехавших из Москвы в разгар эпидемии – не самая удачная идея.

– Валентина Ивановна говорила: "Я не буду никого заселять во время карантина". А ей начальник сказал: "У тебя есть приказ или нет? Ты никто, приказ есть от главы района, главы города и директора ЖКХ", – пересказывает Марина.

Центр Новосокольников

Строители приехали около шести утра 22 апреля, их разделили на две группы, 41 человека отправили в Новосокольники, 49 – в соседние Великие Луки. Женщины из общежития рассказывают, что рабочих расселили на первом и втором этажах. Им почему-то нельзя было появляться на кухне, но по коридорам они ходили и общими санузлами (индивидуальных не предусмотрено) пользовались.

– Они приличные вообще, хорошо одетые, по-русски говорят очень хорошо. Комнаты убирали, намывали, дистанцию соблюдали, ходили в масках. Не то что наши русские. В туалет даже стояли в масках и разрешения спрашивали у меня: "Можно зайти в туалет?" Я там стою одна, а он в коридоре и не заходит, – хвалит приезжих Любовь.

"Старики встречают и плачут"

Марина говорит, что видела, как в день приезда киргизы ходили по улицам, заглядывали в магазины. В 16:00 в общежитие пришли медики и стали брать у рабочих анализы на коронавирус.

– Мы сразу к врачам: "Объясните, пожалуйста, вы берете тесты на заразу?" – "Да", – отвечают. Я спрашиваю: "Почему вы у них берете сейчас? Они вообще проверены или нет? Как их завезли сюда? Мы уже в напряге, думали-то, что их проверенных привезут!" Они: "Это не к нам, это к начальству. Нам сказано приехать взять". Но в стране, в мире такая обстановка! – недоумевает Марина.

Соседки по общежитию рассказывают, что на следующий день после анализов, 23 апреля все рабочие с утра пошли на стройку, а назад уже не вернулись – пришли положительные результаты тестов на COVID-19. У остальных обитателей взяли мазки, общежитие закрыли на карантин.

– В первый день милиция пришла, а потом им вообще запретили к нам заходить. И сразу соцобеспечение тоже: "Мы к вам не пойдем, вы заразные, никто к вам не придет". Хорошо, участковый позвонил: "Как вас обеспечивают?" Тогда девочку одну отправили к нам – носит продукты, а остальные все боятся вообще. Я не понимаю, что за такое отношение к людям?! Скорее бы все закончилось, – злится Любовь. – Они не хотели даже помещение обрабатывать, все хотели скрыть.

Скрыть не дали районные депутаты-яблочники Ирина Ершова и Елена Семенова. Они обратились в прокуратуру и потребовали расследовать вспышку коронавируса, которая случилась из-за приезда из Москвы строителей-мигрантов. По данным Ершовой, рабочие успели побывать в пяти магазинах, аптеке, оптике и городской бане.

Ирина Ершова

– Я хочу спросить: как такое количество рабочих из Москвы, из центра эпидемии, вывезли Псковскую область без паспортов здоровья, без документа, что у них нет коронавируса? У меня в голове такое не умещается! – возмущается Ершова. – Их должны были проверять на всех постах во всех районах! Главный эпидемиолог района должна была кулаком по столу стучать и требовать: "Не смейте!"

Она рассказывает, что после того, как губернатор Ведерников в инстаграме написал, что резкий скачок заболевших связан со строителями больницы в Новосокольниках, жители города оборвали ее телефон – спрашивают, как жить дальше.

– Я иду по городу – меня старики встречают и плачут: "Как такое могло быть?" Беременная спрашивает: "Как теперь идти в гинекологию?" Я ее успокаиваю. А где власть находится? Никто не отвечал – самоизолировались. Поймите, у нас люди жить хотели, если бы вы знали, как у нас люди соблюдали самоизоляцию! Старики никуда не выходят. У нас не было коронавируса! Люди старались! Школьники, когда шли за продуктовыми наборами, километрами во дворах выстраивались – соблюдали два метра между друг другом. Никто не нарушал! А власть позволила привезти болезнь! – чуть не плачет депутат.

"Никто не понесет ответственность"

Жители Новосокольников, не дождавшись реакции местных властей, пошли в инстаграм губернатора – жаловаться и спрашивать, кто ответит за привезенный в город вирус.

"В маленьком городе правду сложно скрыть! Все у всех на виду. Гости из ближнего зарубежья ходили по сетевым магазинам, контактировали с жителями нашего города! Находились в гостинице и общежитии!! Жители города в панике! Вопросов много, а ответов нет!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – СР)" – писала пользовательница Kakatavaphoto.

Глава областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко призывала не паниковать: "В день прибытия нами согласно требованиям санитарной безопасности было принято решение протестировать этих рабочих на коронавирус. У 16 работников выявлены положительные результаты, мы их тут же госпитализировали, сейчас они проходят лечение. В настоящее время нами принимается решение об обсервации всей прибывшей группы, чтобы не было распространения коронавирусной инфекции в регионе".

Никто не понесет ответственность. Не нужно подогревать панические настроения

Губернатор Ведерников на совещании 30 апреля назвал приезд граждан Киргизии на стройку в Новосокольники "жизненной необходимостью" и сказал, что на объекте "образовался дефицит в 200 рабочих".

"Федеральный центр позитивно оценил действия Псковской области по локализации очага в Новосокольниках и взял на вооружение этот алгоритм. Вне группы строителей ни одного случая заражения в районе зафиксировано не было", – заявил Ведерников. Позже он добавил: – Никто не понесет ответственность. Не нужно подогревать панические настроения. Ни одна действующая норма нарушена не была".

Новосокольники

Тогда губернатор особо подчеркивал, что "ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией вне рабочих, которые приехали, не выявлено". Но меньше чем через неделю, 7 мая, из общежития скорая увезла в псковский COVID-центр семейную пару. К тому моменту, по данным главного санитарного врача региона Александра Нестерука, коронавирус нашли уже у 38 граждан Киргизии, приехавших на стройку.

– Тест оказался положительным. Они украинцы, когда началась война, бежали из Донбасса. Работают в церкви, – рассказывает Марина о заразившихся соседях. – У женщины астма, со здоровьем не очень. Сейчас оба в Пскове в тяжелом состоянии. А мы теперь снова сидим и ждем. А так бы уже 8-го на работу могли идти – у нас первые два анализа отрицательные были, а сейчас по новой.

– Да и как выходить потом? – задается вопросом Любовь. – У нас вахтеры просто сидели дома: кончились две недели, они пошли за больничным. На них там набросились: "Зачем вы пришли?!" В магазин тоже нельзя, потому что накидываются: "Это из общаги, надо уходить быстрее". Я не знаю, как пойду на работу. От меня точно так же будут шарахаться.

"Прислали к нам зараженных"

Жители Новосокольников единодушно сходятся во мнении: в завозе коронавируса в город виноваты власти.

В былые времена офицеры пулю себе в висок пускали, чтобы не опозориться! А у нас про это забыли

"Они так решили, видимо, что мы не заражённые, пора бы.

Вот и прислали нам таких заражённых. Пора бы привлечь к ответственности всех, кто допустил до такого", – пишет Людмила Грицук.

– Почему молчат представители администрации района, города, представители РПЦ, оперативного штаба по борьбе с коронавирусом? Почему за них "отдувается" госпожа Гаращенко, или она имеет больше информации, чем наши" власти"? Или Вы все резко заболели? Если Вы больны – идите на больничный, боитесь признаться о нарушении закона – уйдите в отставку! В былые времена офицеры пулю себе в висок пускали, чтобы не опозориться! А у нас про это забыли, – возмущается Владислав Коновалов.

Общежитие, запертое на карантин

Любовь и Марина из общежития виртуальным возмущением не ограничились: они написали президенту Путину, Владимиру Жириновскому, в администрацию области прокуратуру.

– Мы хотим, чтобы разобрались в этом бардаке. Киргизов привезли – просто хотели власти денег себе хапнуть, а им ничего не заплатить, – уверена Любовь. – Вот глава Соловьев сказал, что их в Москве проверили, а потом он еще раз решил их здесь проверить. Никто не проверял! Захотели деньги себе хапнуть, бесплатную рабочую силу. Кто здесь пойдет за копейки работать?!

Марина признается, что "орала на администрацию", когда сотрудница приходила в общежитие, потому что точно знает, что именно с подачи глав района и города в Новосокольниках появился коронавирус. Она подчеркивает, что к самим рабочим претензий нет – их только жалко. Оправдания администрации в стиле "не знали, что непроверенные" она считает несерьезными – власти должны знать в городе обо всем.

– Врут все по этому телевидению, везде все врут. Говорят, бригада строителей была привезена и сразу изолирована в подвальное помещение больницы, которую они должны были восстанавливать. Это все неправда, – с горечью говорит Марина. – Все повязано здесь: и наш глава города, и мэр, и сам Ведерников повязан. Неужели не будет им никакого наказания?!

Житель Новосокольников, бывший заместитель начальника райотдела полиции Андрей Иванов считает, что в действиях ответственных за ситуацию лиц, возможно, есть признаки уголовно-наказуемой халатности.

Андрей Иванов

– Я убежден, что руководство района ответственно за эту ситуацию. Есть должностное лицо – глава района, в его обязанности в том числе входит обеспечение здоровья населения. Указом губернатора введен особый режим, созданы оперштабы в районах. Насколько штаб контролировал эту ситуацию? Могли ли они противодействовать случившемуся? Надо детально изучать и расследовать. Но будет ли кто-то этим заниматься и насколько непредвзято? – сомневается Иванов.

Возбудить уголовное дело из-за завоза коронавируса в Новосокольники просит у прокуратуры Псковской области и депутат регионального парламента Лев Шлосберг. Он предполагает, заказчик и подрядчик (субподрядчик) проявили халатность, последствия которой ещё в полной мере не наступили. Политик уверен, что при организации работ с участием иностранных граждан были допущены масштабные нарушения, а число контактов приехавших из Москвы рабочих в Новосокольниках и Великих Луках может исчисляться сотнями.

– Сюжет для Кафки: на строительство инфекционного корпуса Великолукской межрайонной больницы в Новосокольниках привозят инфицированных коронавирусом киргизов из Москвы. Это первый по-настоящему крупный очаг эпидемии в Псковской области. Обсерваторы для карантинного пребывания людей в регионе заполнены полностью, – говорит Шлосберг. – Все действуют безответственно: администрация области и причастные органы исполнительной власти, заказчик, подрядчик, принимающие рабочих лица в Великих Луках и Новосокольниках. Никто не думает о смертельной опасности. Все спешат освоить федеральные деньги.

Старший помощник прокурора области по связям со средствами массовой информации Юрий Зайцев сообщил корреспонденту Север.Реалии, что идет проверка по заявлению депутатов Ирины Ершовой и Елены Семеновой.

– Проверка будет идти, как положено по закону, 30 дней, – сказал Зайцев, а на вопрос об двусмысленных заявлениях губернатора о том, что все было по закону, заметил: – Давайте дождемся официальных результатов проверки. Уверяю вас, что кем бы нарушения закона ни осуществлялись, если они будут установлены, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Больница, где должны были работать киргизы

На стройке сегодня тихо и пусто, хотя, по словам губернатора, сворачивать проект не планируется. Заболевшие рабочие из Киргизии лечатся в Псковской городской больнице, перепрофилированной под региональный COVID-центр. Остальных строителей отправили в детский лагерь "Звездный" в Невельском районе на обсервацию. Которая, как говорят местные, кажется, тоже сорвалась.

– Ко мне обратились жители района и сообщили, что изолированные свободно перемещались по поселку. Несколько киргизов самовольно покинули место изоляции. Их видели на станции Опухлики, – рассказал Север.Реалии депутат регионального парламента Всеволод Козловский.

Он говорит, что после обращений во всевозможные инстанции к "Звездному" приехали ОМОН и оперативники из Невеля. Теперь они будут охранять рабочих.

– А кто понесет ответственность за случившееся? Пока одни лечат, другие калечат, – считает депутат Козловский.