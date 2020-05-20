Евгений Афнагель ответил на вопрос «Кто виноват?» 20.05.2020, 11:29

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Евгений Афнагель

Фото: «Еврорадио»

Так же считает большинство белорусов.

В Беларуси сложидась критическая ситуация с эпидемией коронавируса. Независимые эксперты, врачи, проводившие собственные расследования журналисты считают, что по количеству жертв болезни мы намного опередили соседей, которые вовремя ввели карантин. Одних только инфицированных COVID-19 в Беларуси может быть нескольких сотен тысяч.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель в в новой программе Charter97.org «Смена власти» рассказал, кто виноват в сложившейся ситуации:

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- Виноваты власти, виноват конкретно Лукашенко, который просто врал о том, что «вирус не представляет угрозы», что «его нет».

Виноват Минздрав, который скрывает информацию и который не предпринимает нужные действия, шаги, чтобы люди знали о реальной угрозе. Виновато Министерство образования, которое гонит детей в школы, гимназии, детские сады. Сейчас, на самом деле, очень большой всплеск заражений именно в учебных заведениях. Это произошло конкретно из-за того, что Министерство образования в свое время отказалось вводить карантин в школах и университетах.

Абсолютное большинство белорусов понимает, что главный виновник всему это Лукашенко.

- А что чиновники? Они не болеют коронавирусом?

- Болеют чиновники во многих райцентрах. Есть заражения в райисполкомах. Есть заражения даже в министерствах, мы об этом знаем. Во многих городах, населенных пунктах чиновники практически саботируют решения Лукашенко, потому что, наверно, просто срабатывает инстинкт самосохранения.

Мы знаем, что в свое время был фактически запрещен въезд в Пинск, например. Мы знаем, что ограничены перемещения людей в других районных центрах. Это делается в пику центральной власти, потому что Лукашенко говорит, что «вируса нет» и «ничего предпринимать не надо». Но чиновники на местах во многих райцентрах, во многих городах предпринимают на свой страх и риск какие-то меры, чтобы хотя бы чуть-чуть уменьшить последствия эпидемии.