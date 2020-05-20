Владимир Зеленский подводит итоги первого года президентства 20.05.2020, 11:34

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Владимир Зеленский

Это его первая пресс-конференция за год его пребывания на посту главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая в Мариинском дворце в Киеве дает пресс-конференцию. В связи с карантином количество журналистов, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограничено. Телеканал "Настоящее Время" ведет прямую трансляцию с переводом на русский язык:

Это первая пресс-конференция Зеленского за год его пребывания на посту главы государства. Так называемый пресс-марафон прошел 10 октября 2019 года, который прошел на гастрономическом рынке Kyiv Food Market. Общение президента с журналистами затянулось на 14 часов.

Ровно год назад состоялась инаугурация Зеленского. 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины, набрав 73% голосов. Зеленский стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса.