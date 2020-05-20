Блогера Сергея Тихановского освободили из Гомельского СИЗО 10 20.05.2020, 11:41

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Сергей Тихановский

Фото: «Наша Ніва»

Однако у него остаются «неотсиженные сутки».

Блогер Сергей Тихановский, приговоренный к 45 суткам лишения свободы, был освобожден из следственного изолятора в Гомеле. По словам правозащитника «Весны» Леонида Судаленко, милиция вывезла блогера в город и просто отпустила, cообщает cайт ПЦ «Весна».

Напомним, что Сергей Тихановский был задержан 6 мая возле Могилева. Его поместили в следственный изолятор Гомеля. Поводом для задержания блогера стало решение Советского суда Гомеля об административном аресте, принятое в январе. А именно решение об аресте на 15 суток за участие в акции против интеграции с Россией.

19 мая блогера приговорили к очередным 15 суткам лишения свободы и составили на него еще 7 протоколов.