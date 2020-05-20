ВВС: Шаман против демона 1 20.05.2020, 11:46

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Александр Габышев

Фото: BBC

Почему якутского шамана-воина Габышева убеждают «никуда не ходить».

Александр Габышев, прославившийся походом с целью "изгнать Путина" летом 2019 года, вышел на связь из психоневрологического диспансера в Якутске, куда был насильно помещен на прошлой неделе. Его сестра передала содержание разговора правозащитникам и адвокату. Габышев, называющий себя "шаманом-воином", говорит, что его убеждают отказаться от нового похода на Москву, сообщает Би-би-си.

Габышев был задержан отрядом ОМОНа, который пришел к дому шамана в Якутске. Предлогом было названо распоряжение о помещении его в обсерватор в связи с эпидемией коронавируса. Никаких предписаний по соблюдению карантинных правил до этого Габышеву не предъявляли, да к тому же, как заявила его адвокат Ольга Тимофеева, последние недели он из дома не выходил.

В диспансер удалось передать телефон, по которому Габышев позвонил сестре. "В принципе, говорит, состояние нормальное, но каждый день ему дают какие-то препараты, от которых его клонит в сон, - пересказала Тимофеева содержание разговора. - Каждый день приходят какие-то люди в штатском и убеждают его, чтобы он отказался от похода".

Об идее нового похода шаман объявил в марте. В беседе с корреспондентом Би-би-си он указал, что на этот раз будет путешествовать на лошади и будет двигаться на Иркутск, туда, где в сентябре 2019-го силовые органы прервали его предыдущее путешествие. Маршрут планировалось проложить не по федеральной трассе через Читу, а более прямым путем - по "Иркутскому тракту", выходящему к северу Байкала.

2 мая на канале "Шаман Александр Габышев" в YouTube появилось текстовое обращение Габышева к сторонникам. В нем заявлялось, что шаман выйдет из Якутска после Ысысаха (якутский праздник лета, 21 июня) и ожидает, что его сторонники будут ждать его в Иркутске. В обращении было сказано, что Габышев отправится туда с "саха-отрядом". "Нам предстоит долгий поход и, может быть, даже до последнего моря. Победа будет за нами", - говорилось в обращении.

Еще одно обращение в виде идущего по экрану текста, от 6 мая, призывало считать режим изоляции для борьбы с коронавирусом незаконным.

12 мая участок, на котором стоит дом Габышева, был взят штурмом и шамана на скорой увезли в диспансер.

Основания для задержания неясны

"Все разговоры эти люди ведут о том, чтобы он выразил волю отказаться от похода. Он не отказывается", - сказала Тимофеева.

Все эти дни адвокат не оставляла попыток понять, каковы были основания для помещения Габышева в ПНД. Помимо прочих нестыковок, она указывает и на то, что среди опубликованных властями учреждений карантинного типа в связи с эпидемией коронавируса ПНД не значится. Решение о принудительной госпитализации Габышева могло быть принято только в судебном заседании, а такого, говорит адвокат, не было.

Пока что результатом ее обращений стало только то, что в минздраве отказались сообщить что-либо, ссылаясь на соблюдение врачебной тайны. "Я не запрашивала врачебную тайну, про диагноз или лечение, я спрашивала, на каком основании его принудительно госпитализировали. Это чисто юридический вопрос", - говорит Тимофеева.

Семь месяцев после того, как силовики прекратили предыдущий поход на Москву и доставили Габышева обратно в Якутск, прошли на фоне вялотекущего дела о призывах к экстремизму. Оно было основано на заявлениях Габышева, однако обвинений ему предъявлено не было и он находился в статусе подозреваемого. В начале декабря истек срок подписки о невыезде.

ОМОН и люди в масках разгоняют протесты в Улан-Удэ. При чем тут шаман

Сразу после этого Габышев с несколькими единомышленниками вышел из города в новый поход, но был остановлен полицией на окраине Якутска. В завязавшейся потасовке у одного из полицейских оказалась порвана куртка и это стало предлогом для попытки возбудить новое дело о применении насилия в отношении представителя власти. Однако в возбуждении этого дела было отказано и новая подписка о невыезде, взятая с шамана, истекла уже к Новому году.

Шаман против демона

Поход шамана на Москву начался в марте прошлого года, и к сентябрю Габышев, кативший по федеральной трассе тележку со своей юртой и вещами, прошел около 3 тысяч километров. Первые последователи появились у него к концу весны. В Чите шаман поучаствовал в протестном митинге 12 июля, заявив: "Путин вам не указ". После этого слава о нем стала разлетаться по соцсетям, за перемещением шамана и нескольких десятков его сподвижников следили через регулярно публикуемые ролики на YouTube, сочувствовавшие помогали отряду денежными переводами.

Учитывая заявления о необходимости "изгнать демона Путина", его продвижение по федеральной трассе было относительно беспроблемным, хотя в одном случае сотрудники ГАИ изъяли старые "жигули", сопровождавшие поход, и задержали водителя этой машины. На входе в Бурятию шамана и его сподвижников встретили враждебно настроенные бурятские единоверцы, но напряженная встреча закончилась спокойно. "Мы попили с ними молока и пошли дальше", - скупо описывал Габышев этот фрагмент своего путешествия. В столице Бурятии он провел несколько дней, разговаривая с местными жителями о проблемах, но уклонялся от постоянных предложений выступить публично.

К концу лета риторика Габышева несколько изменилась, обещания "дать бой Путину" сменились заявлениями о том, что на подходе к столице армия сторонников будет исчисляться миллионом человек и российский лидер не сможет противостоять такому очевидному изъявлению протеста. "Ни один голос с его головы не упадет", - говорил Габышев в интервью Би-би-си, записанном на границах Бурятии и Иркутской области.

Вскоре после выхода шамана и его отряда из Улан-Удэ в столице Бурятии прошли протесты, закончившиеся противостоянием между недовольными жителями и полицией. К тому времени отряд Габышева численностью примерно в 25-30 человек был уже далеко. Непосредственным поводом к сбору жителей на площади стало то, что бурятское ГАИ так и не зарегистрировало подаренную отряду "Газель", а пытавшегося организовать это члена отряда задержали. Но стихийный митинг быстро перерос в выражение протеста по поводу прошедших только что выборов.

На рассвете 19 сентября в лагерь шамана и его сподвижников на берегу Байкала приехало несколько автобусов полиции, Габышев был задержан и отправлен обратно в Якутск. Его сподвижники какое-то время думали продолжать движение на Иркутск, но через несколько дней разъехались по домам. После этого многие из соратников шамана навещали его в Якутске и проводили одиночные пикеты с призывом оставить Габышева в покое. Все это время канал Габышева в YouTube пополнялся роликами, в которых сам шаман и его последователи рассуждали о жизни в России и необходимости перемен.