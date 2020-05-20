«Похоронил мать и брата, сегодня прах отца из крематория забрал» 1 20.05.2020, 11:55

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Житель Марьиной Горки рассказал о ситуации с коронавирусом в городе.

Читатель телеграм-канала «Баста!» из Марьиной Горки Минской области рассказал о ситуации в городе.

«Приятель похоронил мать и брата, - пишет он. - Сегодня прах отца из крематория забрал. Все умерли за одну неделю.

Только у одной похоронной службы за месяц было 62 обряда. Диагноз Covid-19 медикам ставить запрещено. Выдумывают и пишут разную ахинею. Вскрытия не приводят. Вообще нет слов…».

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