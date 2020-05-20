Испанцев обязали носить маски везде, где нет возможности соблюдать дистанцию 5 20.05.2020, 12:12

1,999

Cредства индивидуальной защиты cтали обязательными в закрытых помещениях и на улице.

Министерство здравоохранения Испании обязало жителей страны носить защитные маски в помещениях и на улице, где нельзя соблюсти социальную дистанцию. Об этом 19 мая сообщил директор Центра по координации предупреждений о вреде для здоровья и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон во время брифинга, который транслировался в Facebook, пишет "Гордон".

Он подчеркнул важность использования защитных средств в помещениях и на улице, если нет возможности держаться на расстоянии двух метров. Симон попросил не подвергать риску заражения коронавирусом других людей.

По информации El Pais, центральное правительство страны и региональные лидеры обсудили тему о расширении использования масок 18 мая. Было решено сделать средства индивидуальной защиты обязательными в закрытых помещениях и на улице.

С 4 мая испанцы в обязательном порядке должны были носить маски в общественном транспорте.