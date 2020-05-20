Алесь Круткин: Обычные недовольные люди победят Лукашенко 6 20.05.2020, 12:19

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Алесь Круткин

Победит вся Беларусь.

Об этом в «Фейсбуке» написал известный блогер и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Алесь Круткин:

«В этом году освободят страну от лукашистской оккупации обычные недовольные граждане нашей страны.

Простые и живые люди, но самые настоящие уникальные личности. Фельдшер из Верхнедвинска и воспитательница детского садика из Брагина. Инженер из Каменца и пенсионерка из Хотимска. Победит вся Беларусь.

Вся страна, 99% жителей республики, ждут перемен. Православные и католики, протестанты и атеисты, мусульмане и иудеи, беларусы и русские, украинцы и поляки, евреи и татары, предприниматели и дворники, программисты и строители, студенты и домохозяйки, весь народ готов сказать НЕТ новой пятилетки для Луки!

Надежды на «выборы» не было, нет, и не будет. Но сейчас важно одно : Нам нужно всем объединиться, собрать все силы в единый кулак, и, когда пандемия коронавируса пойдёт на спад, выйти всем обществом, обществом обыкновенных и недовольных граждан, как когда-то партизаны из леса, и сказать Лукашенко : УХОДИ!

И это должно случится уже в конце лета».