«Полно больных короной»: вирус атакует Гродненскую область 20.05.2020, 12:21

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Появилась информация о новых очагах заражения.

Читатели телеграм-канала "Баста!" из Гродненской области сообщают о новых очагах коронавируса. Заражение обнаружено в нескольких колледжах в Гродно, а также в деревнях и поселках Волковысского и Ивьевского районов.

Гродно

"Заболел студент Гродненского государственного профессионально-технического колледжа коммунального хозяйства. Тест положительный. Его отец-дальнобойщик и мать заболели. Стали их тестировать, в пятницу 15 мая на сына пришел положительный результат. оказалось что он – бессимптомный носитель. Группу распустили, 12 преподавателей отправили по домам как контакты первого уровня", - пишет читатель канала.

"Гуманитарный колледж в Гродно. Много преподавателей болеют, одна из них - пенсионного возраста в больнице с пневмонией. Тесты никому не делают, все скрывают, занятия проходят удаленно", - сообщает подписчик канала.

Волковысский район

"В поселке Красносельский Волковысского района уже вторую неделю закрыта начальная школа. Никто ничего не разъясняет, учителя сидят дома на карантине. Родителей, чьи дети ходили в школу, попросили написать заявления о индивидуальном обучении", - пишет читатель канала.

Ивьевский район

"В школе города Ивье было обнаружено два случая заражения. На следующий день - еще плюс двенадцать. Школа закрыта на карантин. До этого, кроме антисептика, на входе никаких мер не было принято. Учеников загоняли в школы, мотивируя родителей оценками.

Всего в городе более тридцать известных случаев было на момент воскресенья, госпитализируют не всех", - сообщает подписчик канала.

"Коронавирус обнаружен в городском поселке Юратишки. Болеют несколько человек. Есть случаи заражения в спортивной школе", - пишет читатель канала.

"Гродненская область, Ивьевский район, деревня Лаздуны-1. Положительный тест на Covid-19 у мужчины", - сообщает житель деревни.

Щучинский район

"В Щучине полно больных "короной". Стоматологию закрыли, маслосырзавод тоже", - пишет читатель канала.

"Щучин, улица Западная. Скорая приезжает часто. Есть зараженные на улице Заводской, там вся семья с положительным тестом. На улице Островского, 19 и 16 тоже есть зараженные.

В гинекологии лежат с пневмониями, а в детском отделении - с подтвержденным короновирусом. Заражены врачи в больнице и несколько врачей стоматологии и детской консультации", - сообщает житель Щучина.

Лидский район

"В Лиде в магазине "Ласточка" еще неделю назад уборщица заболела Covid-19, тест положительный. Находилась дома на больничном, сейчас не знаю. Ранее умер ее муж", - пишет читатель канала.

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