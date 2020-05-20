«Больницы переполнены, смертельные случаи множатся»: COVID-19 косит Брестскую область 9 20.05.2020, 13:06

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иллюстрационное фото kp.by

Новые очаги коронавируса: последняя информация от жителей области.

Новые случаи коронавируса в Брестской области. Переполнены больницы в Бресте, Каменце, Пинске. Есть умершие в Бресте, Березе и Пинске, сообщает телеграм-канал "Баста!".

Брест

"Знакомый попал в Центральную городскую больницу Бреста с положительным тестом на коронавирус и пневмонией. Говорит, что сейчас в ЦГБ все девять этажей - с пневмонией, а это около 700 человек. Спрашивала у подруги, работавшей ранее в реанимации, она подтвердила, что вся больница заполнена только пневмониями", - пишет жительница Бреста.

"На предприятии "Брестводоканал" – уже четыре смертельных случая от пневмонии и Covid-19", - сообщает работник.

Каменецкий район

"Высоковская больница. Пациентов просто очень много, летают скорые и развозят кого куда, зависит от тяжести", - пишет житель Высокого.

"Подруга работает на сырзаводе "Беловежский сыры". Поселок маленький, все все знают. Беловежский и Рясна - все ездим в одном транспорте. Транспорт не обрабатывается, улицы тоже не моют. В магазинах никакой дезинфекции", - сообщает подписчик канала.

"Каменецкая больница - это просто какой-то ужас. Очень много медиков более, большинство в легкой форме переносит. Есть и в Высоком много болеющих врачей", - пишет читатель канала из Каменца.

"Каменец, "Евроопт" на Брестской, 68А. Всем сотрудникам сделали тесты, все они контакты первого уровня, но продолжают работать", - сообщает подписчик канала.

"В поселке Беловежском закрыли детский сад на карантин", - пишет читатель канала.

Пинский район

"Новый очаг короновируса в Пинске. Положительный тест у учащейся Пинского медицинского колледжа, она изолирована в отдельном боксе в общежитии", - сообщает житель Пинска.

"Футбольная академия в Пинске переделывается под госпиталь, Центральная городская больница переполнена", - пишет читатель канала.

"19 мая в Пинске умерла 54-летняя Наталья, которая работала медсестрой в центре коррекционно-развивающего обучения. У нее была двусторонняя пневмония. После анализа на коронавирус подтвердили заражение", - сообщает подписчик канала.

Столинский район

"В Столинском районе Брестской области зарегистрированы новые случаи "короны". Много заболевших за сутки в деревне Ольшаны, а в Давид-Городке счет идет на десятки", - сообщает житель Столина.

Барановичский район

"Барановичи, улица 50 лет ВЛКСМ, 16, одни медики в 3-й подъезд бежали, а другие доставали саркофаг для перевозок", - пишет читатель.

"Положительный тест на Covid-19 у нескольких сотрудников Барановичской центральной поликлиники. При этом, продолжают ходить на работу. Также положительный тест у замглавного бухгалтера в центральной поликлинике №1, работу также посещает", - сообщает подписчик канала.

Пружанский район

"У детей в поселке Ружаны берут тесты, так как у преподавателя музыкальной школы обнаружен Сovid-19. На сегодняшний день у нас минимум 6 человек болеют", - пишет читатель канала.

Березовский район

"В Березе вчера утром умер пятый человек с подтвержденным коронавирусом", - сообщает подписчик канала.

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