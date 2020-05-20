Коронавирус распространяется по школам и детским садам Минска 1 20.05.2020, 13:22

3,304

Cреди заразившихся и дети, и сотрудники учреждений образования.

Заражение коронавирусом распространяется по школам и детским садам в Минске. Новые случаи, о которых сообщили читатели Telegram-канала "Баста!".

"Детский сад №264. Заведующая лежала в больнице с подтвержденным Covid-19. Уже выписали", - пишет читатель.

"Ясли-сад №47 на улице Нахимова, 25 в Минске. В одной из групп у воспитателя первый тест - положительный на Covid-19. Первой заболела её дочь, она врач, проживают совместно, в самоизоляции. Воспитатель подрабатывала во всех группах.

У помощника воспитателя в другой группе тетя с подтвержденным диагнозом, тоже проживают вместе. Вчера взяли мазок. Ее ребенок ходит в другую группу", - сообщает подписчик.

"Вчера в нашей гимназии №40 стала известно, что на занятиях присутствовало двое детей с положительным тестом на коронавирус, 5-й и 8-й класс, мальчики. Это сообщение прислала классный руководитель в родительский чат", - пишет читатель.

"Минск, гимназия №40. Вчера у ученика пятого класса подтвердили коронавирус. Детей отправили домой на карантин. Сегодня поступила информация от классного руководителя, что дети и учителя находятся на самоизоляции до 21 мая", - сообщает подписчик.

"Еще один случай коронавируса в школе №38. В одном из 3-х классов подтвердился тест у девочки. Известно, что у нее болен отец. Класс еще ранее отправлен на карантин из-за заболевшей учительницы", - пишет читатель.

"В Минске в школе №96 заболел мальчик из 1-го класса", - сообщает подписчик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.