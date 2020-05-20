Марьиногорская ЦРБ заявила о платных тестах на коронавирус, а через полчаса их уже не было 1 20.05.2020, 13:43

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Ранее больница объявила о запуске тестов на антитела к COVID-19.

Марьиногорская центральная районная больница снова становится ньюсмейкером. Сегодня в приемной главврача сообщили, что записаться на платный тест на коронавирусную инфекцию можно по одному из номеров больницы. Журналисты позвонили и записались на завтра. Ждали четверга в предвкушении ясности, но через полтора часа из больницы перезвонили и отменили запись. С пугающими словами «все закончилось», пишет onliner.by.

— Скажите, а когда уже будут платные тесты в общем доступе?

— Уже, — отвечают на том конце провода.

— Можно просто приехать?

— Нет, нужно записаться. А где вы живете?

— В Минске.

— На завтра запись есть.

Далее голос по телефону просит назвать фамилию, имя и отчество, год рождения, адрес проживания и номер телефона. Диктуют.

— Значит, завтра, 21 мая, с 8 до 11 часов, — назначают медики. Диктуют адрес больницы, номер кабинета, просят обязательно быть в маске и перчатках. Ценник на тест — 40,84 рубля.

Все бы хорошо, но через полтора часа поступил обратный звонок из больницы.

— Здравствуйте. Вы записывались на тест на завтра. Все закончилось, так что не приезжайте, — говорит женщина. На вопрос о том, сколько было тестов и как они могли закончиться, ответила просто: — Я ничего не знаю. Мне поступила команда — я обзваниваю людей.

После этого журналисты связались с главврачом Марьиногорской ЦРБ и спросили, почему так вышло.

— Нет, у нас не появились [тесты], — ответила Людмила Жаринова.

Ранее, 10 мая для сайта Марьиногорской больницы стало прорывным: по сведениям журналистов, тогда его посетили аж 74 тыс. раз. В тот день больница объявила о запуске платных тестов на антитела к COVID-19. После шумихи в медиа объявление вдруг исчезло и сменилось извинениями: пока не все документы о регистрации готовы. Это объявление на сайте медучреждения висит до сих пор. Позже в ЦРБ сообщили, что тесты будут, но позже. Появились и закончились.