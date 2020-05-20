Убытки на сотни миллионов: самые проблемные точки на карте Беларуси 1 20.05.2020, 13:31

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Какие отрасли и предприятия в стране больше всего пострадали от финансового армагеддона?

2020 год надолго запомнится белорусским предприятиям. Таких огромных денег они не теряли много лет подряд.

Издание banki24.by пишет, какие отрасли и предприятия в стране больше всего пострадали от финансового армагеддона.

В 1 квартале чистый убыток крупных и средних предприятий Беларуси составил 5,820 млрд BYN. По сравнению с 2019 годом финансовый результат работы компаний упал почти на 9 млрд BYN! Убыточные предприятия нарастили потери в 14 раз — до 9,533 млрд BYN.

В убытках оказались 24,3% главных компаний Беларуси.

Чистый убыток предприятий Минска за 3 месяца составил 192,9 млн BYN (против чистой прибыли 921,5 млн BYN в 2019-м). Самые крупные убытки показали компании из Ленинского (219,6 млн BYN), Партизанского (135,1 млн BYN) и Центрального (298 млн BYN) районов столицы.

Среди видов деятельности в Минске много убытков понесли в машиностроении (243,7 млн BYN), производстве транспортных средств (143,3 млн BYN), ритейле (88,6 млн BYN), на воздушном транспорте (147,1 млн BYN), в сфере HoReCa (304,2 млн BYN). Знаковые предприятия в указанных секторах экономики — это МТЗ, МАЗ, Белавиа.

В Брестской области чистый убыток составил 142,4 млн BYN (против прибыли 335,8 млн BYN в 2019-м). В региональном разрезе лидерами по убыткам стали Барановичи (70,6 млн BYN), Ивацевичский район (41,7 млн BYN) и Пинск (29 млн BYN).

Крупнейшие убытки выскочили в деревообработке (44,6 млн BYN), производстве неметаллических минеральных продуктов (37,9 млн BYN), энергетике (47,6 млн BYN), на сухопутном и трубопроводном транспорте (93,9 млн BYN).

Учитывая пересечения по данным, одной из наиболее убыточных компаний можно назвать Ивацевичдрев.

В Витебской области чистая прибыль составила 133,1 млн BYN (против прибыли 171,6 млн BYN в 2019-м). Предприятия Витебска понесли убытки в 106,2 млн BYN, Новополоцка — 253,4 млн BYN. Убытки в энергетике составили 88,3 млн BYN, в деревообработке — 48,7 млн BYN, в легпроме — 37,2 млн BYN.

Крупнейшие убытки образовались в нефтепереработке и нефтехимии (представлены комплексом Нафтан+Полимир), но власти не раскрывают эти данные. В Гомельской области чистые убытки составили 1,245 млрд BYN (против прибыли 470,6 млн BYN в 2019-м).

Центры образования убытков — Гомель (480,8 млн BYN), Мозырский район (236,2 млн BYN), Светлогорский район (243,9 млн BYN), Жлобинский район (119,3 млн BYN) и Речицкий район (108,3 млн BYN).

Деревообработка и бумажники области понесли убытки на 528,2 млн BYN, производители неметаллических продуктов — 152,1 млн BYN, металлурги — 136,5 млн BYN, машиностроители — 261,9 млн BYN.

Судя по всему, убытки в 1 квартале могли показать такие предприятия, как Гомсельмаш, Светлогорский ЦКК, фабрика «Герой труда», Мозырский НПЗ, жлобинский БМЗ. Сейчас убытки скорее всего спрятаны назад с помощью указа № 159 «О пересчете стоимости активов и обязательств».

В Гродненской области чистые убытки составили 2,994 млрд BYN (против прибыли 431,2 млн BYN в 2019-м). Больше всего убытков отразили предприятия Островецкого района (2,342 млрд BYN), Сморгонского района (188 млн BYN), Гродно (173,8 млн BYN) и Волковысского района (108,3 млн BYN). В разрезе отраслей главные убытки показали строительство (2,342 млрд BYN), деревообработка (256,4 млн BYN), химпром (123 млн BYN), производство неметаллических продуктов (158,7 млн BYN) и энергетика (108,3 млн BYN). Убытки можно связывать со строительством АЭС, Кроноспаном, Гродно Азотом, цементным заводом в Красносельском.

В Минской области чистые убытки составили 487,3 млн BYN (против прибыли 743,1 млн BYN в 2019-м). Убытки в Борисовском районе составили 226,5 млн BYN, в Минском районе — 116,8 млн BYN, в Жодино — 72,6 млн BYN. Убытки в деревообработке достигли 73 млн BYN, в машиностроении — 59,9 млн BYN, в производстве транспортных средств — 196,4 млн BYN, в торговле — 83,1 млн BYN.

Статистика указывает на вероятные проблемы у завода по сборке Geely и БЕЛАЗа. В Могилевской области чистые убытки составили 891,1 млн BYN (против прибыли 62,5 млн BYN в 2019-м). Убытки в Могилеве достигли 173,3 млн BYN, в Бобруйске — 178 млн BYN, в Кричевском районе — 258,7 млн BYN, в Костюковичском — 145,8 млн BYN, в Шкловском — 76,1 млн BYN. Убытки в деревообработке составили 129,1 млн BYN, в химпроме — 101,3 млн BYN, в производстве неметаллических минеральных продуктов — 527,3 млн BYN.

Основные потери можно связывать с Белшиной и цементными заводами.