закрыть
20 мая 2020, среда, 15:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Врач «скорой помощи»: В Барановичах – более тысячи зараженных COVID-19

1
  • 20.05.2020, 14:10
  • 2,596
Врач «скорой помощи»: В Барановичах – более тысячи зараженных COVID-19

Больницы города не готовы к такому количеству пациентов.

В Барановичах – более тысячи зараженных Covid-19 и тех, кого подозревают заражение. Врач скорой помощи из областного центра рассказал телеграм-каналу "Баста!" о ситуации в городе.

"Заражение коронавирусом в Барановичах началось уже давно, прошло много времени, уже более тысячи заболевших и тех, у кого подозревают Covid-19, - пишет он. - Но ни медики, ни скорая, ни больницы к нему по-прежнему еще не готовы.

Расскажу о сорой помощи. Не хватает оборудования. Не в каждой машине есть пульсоксиметры, а это именно тот прибор, который необходим для симптоматической диагностики Covid-19. Кроме того, наше руководство раздает идиотские абсурдные инструкции по определению потенциальных "ковидных" больных. Наши диспетчера до сих пор спрашивают у звонящих о том, куда они ездили отдыхать. Но страшно не это, а то что некоторые врачи эти инициативы поддерживают.

Внутреннее заражение уже всю весну идет, люди не выезжают давным давно, известны сроки инкубации вируса, о каких путешествиях можно спрашивать и, тем более, на их основании предполагать диагноз?

Очень часто у нас в документах скорых идет запись "неустановренное ухудшение состояния здоровья". Почти всегода это означает коронавирус, просто запрещают писать так".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Пора освободить Кремль
Пора освободить Кремль Леонид Невзлин
Не дадим Лукашенко спрятать правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Не дадим Лукашенко спрятать правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Шанс на свободу
Шанс на свободу Ирина Халип
Всему свое время
Всему свое время Алесь Круткин