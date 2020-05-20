Врач «скорой помощи»: В Барановичах – более тысячи зараженных COVID-19 1 20.05.2020, 14:10

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Больницы города не готовы к такому количеству пациентов.

В Барановичах – более тысячи зараженных Covid-19 и тех, кого подозревают заражение. Врач скорой помощи из областного центра рассказал телеграм-каналу "Баста!" о ситуации в городе.

"Заражение коронавирусом в Барановичах началось уже давно, прошло много времени, уже более тысячи заболевших и тех, у кого подозревают Covid-19, - пишет он. - Но ни медики, ни скорая, ни больницы к нему по-прежнему еще не готовы.

Расскажу о сорой помощи. Не хватает оборудования. Не в каждой машине есть пульсоксиметры, а это именно тот прибор, который необходим для симптоматической диагностики Covid-19. Кроме того, наше руководство раздает идиотские абсурдные инструкции по определению потенциальных "ковидных" больных. Наши диспетчера до сих пор спрашивают у звонящих о том, куда они ездили отдыхать. Но страшно не это, а то что некоторые врачи эти инициативы поддерживают.

Внутреннее заражение уже всю весну идет, люди не выезжают давным давно, известны сроки инкубации вируса, о каких путешествиях можно спрашивать и, тем более, на их основании предполагать диагноз?

Очень часто у нас в документах скорых идет запись "неустановренное ухудшение состояния здоровья". Почти всегода это означает коронавирус, просто запрещают писать так".

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