Жителям Вены раздадут ваучеры на посещение кафе и ресторанов
- 20.05.2020, 14:11
- 1,423
Власти столицы Австрии придумали способ поддержать ресторанный бизнес.
Одиночки получат 25 евро, семьи — по 50 евро, пишет журнал «Нож».
Оформить ваучеры можно будет по почте и воспользоваться ими до конца сентября 2020-го. Самим ресторанам власти выделят 40 миллионов евро, поддержат планируют 6500 предприятий.
«Наша высоко оцениваемая гастрономическая среда обеспечивают около 60 000 рабочих мест в Вене и приносят оборот в 1,4 миллиарда евро», — говорит глава Вены Михаэль Людвиг.
Рестораны в Австрии закрылись в середине марта и продолжили работу 15 мая. Правительство страны сократит им НДС на безалкогольные напитки и специальный сбор на игристое вино.