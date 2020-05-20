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Жителям Вены раздадут ваучеры на посещение кафе и ресторанов

  • 20.05.2020, 14:11
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Жителям Вены раздадут ваучеры на посещение кафе и ресторанов

Власти столицы Австрии придумали способ поддержать ресторанный бизнес. 

Одиночки получат 25 евро, семьи — по 50 евро, пишет журнал «Нож».

Оформить ваучеры можно будет по почте и воспользоваться ими до конца сентября 2020-го. Самим ресторанам власти выделят 40 миллионов евро, поддержат планируют 6500 предприятий.

«Наша высоко оцениваемая гастрономическая среда обеспечивают около 60 000 рабочих мест в Вене и приносят оборот в 1,4 миллиарда евро», — говорит глава Вены Михаэль Людвиг.

Рестораны в Австрии закрылись в середине марта и продолжили работу 15 мая. Правительство страны сократит им НДС на безалкогольные напитки и специальный сбор на игристое вино.


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