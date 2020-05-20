Коронавирус поразил государственный медицинский колледж в Пинске
- 20.05.2020, 14:23
- 1,479
Учебное заведение работает в обычном режиме, никаких мер не принято.
Вспышка коронавируса в Пинском государственном медицинском колледже. Учебное заведение работает в обычном режиме, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Новый очаг короновируса в Пинске, - пишет читатель канала из Пинска. - Положительный тест у учащейся Пинского государственного медицинского колледжа. Она изолирована в отдельном боксе в общежитии.
Приезжали врачи в противочумных костюмах, никого не забрали. Просто проверка или повторный тест брали.
Учебное заведение и общежитие продолжает работать в обычном режиме. Учащиеся по вечерам собираются толпами на скамейках близлежащих домов».
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.