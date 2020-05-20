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Коронавирус поразил государственный медицинский колледж в Пинске

  • 20.05.2020, 14:23
  • 1,479
Коронавирус поразил государственный медицинский колледж в Пинске
Фото: «Наша Ніва»

Учебное заведение работает в обычном режиме, никаких мер не принято.

Вспышка коронавируса в Пинском государственном медицинском колледже. Учебное заведение работает в обычном режиме, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Новый очаг короновируса в Пинске, - пишет читатель канала из Пинска. - Положительный тест у учащейся Пинского государственного медицинского колледжа. Она изолирована в отдельном боксе в общежитии.

Приезжали врачи в противочумных костюмах, никого не забрали. Просто проверка или повторный тест брали.

Учебное заведение и общежитие продолжает работать в обычном режиме. Учащиеся по вечерам собираются толпами на скамейках близлежащих домов».

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