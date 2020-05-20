Британский 100-летний ветеран Том Мур, собравший миллионы для медиков, станет рыцарем 20.05.2020, 14:35

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Борис Джонсон направил просьбу королеве Елизавете II.

Британский 100-летний ветеран Том Мур, который помог собрать почти 33 млн фунтов для борьбы с коронавирусом при помощи ходьбы по собственному садику, получит титул рыцаря. Сделать его сэром предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает bbc.com.

Том Мур - ветеран Второй мировой войны, служивший в Королевских ВВС, - недавно прошел курс лечения от рака и восстанавливал подвижность после перелома бедра. В знак благодарности британским врачам он решил сделать 100 кругов на ходунках по собственному саду и собрать для Национальной системы здравоохранения тысячу фунтов. Но размеры пожертвований оказались больше. Намного больше.

30 апреля Мур отпраздновал столетний юбилей, к этому моменту он уже стал национальным героем. В день рождения ему был присвоен почетный титул полковника, а британские военно-воздушные силы поздравили его пролетом самолетов над его домом. Поздравления Муру также отправил Борис Джонсон.

Тома Мура стали изображать художники, он даже появляется на граффити.

Теперь премьер-министр направил Королеве просьбу пожаловать ему рыцарский титул, и официально его будут называть "капитан сэр Томас Мур". Елизавета II одобрила запрос Джонсона, официально об этом будет объявлено в среду.

Во время Второй мировой войны Том Мур служил в Индии и Бирме

"Фантастическая благотворительная деятельность полковника Тома побила рекорды, вдохновила всю страну и дала нам всем луч надежды в тумане коронавируса, - сказал Борис Джонсон. - От имени всех, кого тронула эта удивительная история, я хочу выразить ему огромную благодарность! Он - наше настоящее национальное сокровище".

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер также поздравил Мура и отметил, что он "вдохновил миллионы людей и помог всем нам оценить по достоинству невероятные достижения нашей Национальной системы здравоохранения".

В день рождения Том Мур получил около 140 тыс. поздравительных открыток. Теперь желающие написать ему могут начинать свои письма с обращения "Сэр Том".