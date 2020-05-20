Кризис повалил белорусскую промышленность на лопатки 20.05.2020, 14:38

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Трудно найти отрасли, которые не задело спадом.

Власти опубликовали результаты работы экономики в апреле. Промышленность страны оказалась в числе наиболее пострадавших. Трудно найти отрасли, которых не задело кризисным спадом, пишет banki24.by.

По итогам 4 месяцев сокращение производства в промышленности уложилось в 3,8%. Однако результат был показан за счет инерции 1 квартала: в феврале промышленное производство упало на 0,8%, в марте — на 1,5%. В апреле дела обстояли гораздо более жестко.

Все соседи Беларуси ушли на карантин, экономика в Европе и России замерла. Это сразу отразилось на отечественных предприятиях: ВВП снизился более чем на 4%, а производство продукции за апрель обвалилось на 7,1% к 2019 году и на 10,5% к марту 2020-го.

Такого глубокого спада в промышленности не было ни разу с ноября 2015 года. Выходит, что промышленники разом окунулись в худшие кризисные реалии.

Уровень складских запасов в промышленности вырос к 2019 году как в денежном, так и в относительном выражении. На 1 мая запасы готовой продукции увеличились до 5,600 млрд BYN. Рост запасов к аналогичной дате в 2019-м составил 11,4%.

Размер складских запасов по отношению к месячному объему выпуска составил 79,1% (против 65,2% годом ранее). Если сравнивать с прошлыми 1 мая, то это худшее соотношение запасов и производства за 5 лет.

Белстат еще не дал апрельские индексы производства в разрезе отраслей, но масштаб падения уже можно оценить по натуральным показателям.

Например, выпуск плодоовощных консервов в тоннах снизился за месяц на 33,3%, виноградных вин в декалитрах — на 27,1%, тканей в млн кв м — на 32%, ковров и ковровых изделий в тыс. кв м — на 67,3%, трикотажных изделий в тыс. штук — на 59,7%, чулочно-носочных изделий в млн пар — на 22,4%, обуви в тыс. пар — на 37,7%.

Кризис мощно прошелся по деревообработке и целлюлозно-бумажной отрасли. В апреле производство клееной фанеры упало на 14%, древесно-стружечных плит — на 24,3%, древесно-волокнистых плит — на 34,7%, бумаги и картона — на 11,9%, обоев — на 56,7%. Выпуск химических волокон за апрель сократился на 25,4%, шин — на 44,1%, плитки и плит керамических — на 32,4%, телевизоров — на 30,8%, холодильников и морозильников — на 26,5%, стиральных машин — на 21,1%.

Крупнейшие предприятия товаров в этих отраслях — Белшина, Керамин, Горизонт и Атлант. Производство карьерных самосвалов в апреле рухнуло на 65,1%. Выпуск карьерных самосвалов в Беларуси падает уже 14 месяцев подряд.

Апрельский показатель стал худшим за весь этот период. «Недовыпуск» самосвалов за 14 месяцев составил 419 штук. Крупнейшим производителем такой техники в стране является жодинский БЕЛАЗ.