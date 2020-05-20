Версия Минздрава: 32426 случаев заражения коронавирусом в Беларуси
- 20.05.2020, 14:58
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Министерство продолжает публиковать заниженные данные.
Белорусский Минздрав заявил, что в стране выявлено 32426 случаев заражения коронавирусом, 179 человек умерли.
По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению. По альтернативным подсчетам, в Беларуси корона вирусом заражены несколько сотен тысяч человек и около 7 тысяч умерло.
Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в нашей стране от Telegram-канала «Баста».