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Версия Минздрава: 32426 случаев заражения коронавирусом в Беларуси

  • 20.05.2020, 14:58
  • 1,631
Версия Минздрава: 32426 случаев заражения коронавирусом в Беларуси

Министерство продолжает публиковать заниженные данные.

Белорусский Минздрав заявил, что в стране выявлено 32426 случаев заражения коронавирусом, 179 человек умерли.

По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению. По альтернативным подсчетам, в Беларуси корона вирусом заражены несколько сотен тысяч человек и около 7 тысяч умерло.

Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в нашей стране от Telegram-канала «Баста».


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