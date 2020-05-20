«Болеют и врачи, и пациенты» 20.05.2020, 15:15

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Фото: «Радыё Свабода»

Что происходит в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Гомельской области.

В Уваровичском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов вспышка коронавируса. Это подтверждают местные жители и персонал учреждения. Ситуацию об этом интернате официально не комментируется, передает «Радыё Свабода».

Журналисты посетили Уваровичи под Буда-Кошелевым. В самом райцентре Гомельской области болели сотрудники районной больницы. Двое из них умерли - 45-летняя сотрудница скорой помощи и 36-летний программист учреждения.

Журналисты встретились с 75-летней пенсионеркой в центре Уваровичей. Ее дочь работает медсестрой в доме-интернате. Сейчас она на самоизоляции дома, потому что болеет, по словам матери, «не сложно».

«Там заболело много людей. И «лежаки» (лежащие больные. - Ред.), и медики. И куда денешься? Где у нас работа другая в Уваровичах? Уволится дочь, а ей 50 лет, и куда ей идти? Она хоть и работала, как космонавт, во всех средствах защиты, но все же заразилась. Потому что у нее был прямой контакт с лежащим - их же нужно мыть, кормить! Теперь я ношу ей еду, под дверь ставлю. Произойдет самоизоляция - снова на работу возвращаться. А разве это сейчас успокоится? - думает жительница поселка.

Она говорит, что 75 лет прожили мирно, а тут «снова война на нас». «Сколько той нашей Беларуси? Разве нельзя было ее обнять, ввести карантин? Россия вон какая большая - и то карантин ввели», - добавляет пенсионерка.

Психоневрологический интернат находится на окраине городского поселка. Сотрудники интерната в масках дежурят у закрытых ворот. Вышел директор Вячеслав Ковалек. И ушел - комментировать отказался. «Все вопросы о болезни – к охране здоровья», - говорит он на прощание.

Один из сотрудников интерната на условиях анонимности говорит, что «болеют все повально!». Тех, кто легко, остаются в интернате, у кого пневмония – везут в больницу Буда-Кошелева.

Недавно умер 55-летний водитель скорой помощи в поселочной больнице в Уваровичах. Его коллеги утверждают, что не от коронавируса, а «от сердца». «Вернулся с вызова на подстанцию, подымался на второй этаж и умер», - говорят коллеги.

Они утверждают, что было несколько случаев COVID-19 среди персонала больницы, но все поправились, теперь там «чисто».

Неофициально сотрудники поселочной больницы рассказали, что в доме-интернате действительно было много случаев коронавируса, но теперь ситуация взята под контроль.

«Поделили палаты на «чистые» и «грязные». Многие переносят болезнь без симптомов. Есть пневмонии, но з ними отправляют не к нам, а в Буда-Кошелево. Сначала не было средств предосторожности, поэтому и персонал болел. А теперь всего хватает», - уверяют сотрудники больницы.

В публикации на сайте районной газеты «Авангард» директор дома-интерната не говорит о случаях COVID-19, но отмечает, что «коронавирус внес свои коррективы в график работы».

По словам директора, весь обслуживающий персонал переведен на посменный метод работы.

«Работаем в две смены, по 26 человек в каждой. Уже две недели персонал работает и живет тут же. В то же время, в день, когда работник заступает на смену и оставляет ее, его в обязательном порядке обследуют медработники. Все сотрудники работают в защитных костюмах, масках, перчатках. Кстати, учреждение полностью обеспечено средствами предосторожности», - пояснил Вячеслав Ковалек.

Директор говорит, что три раза в день постояльцам измеряют температуру. При жалобах на недомогание или замечании признаков респираторных заболеваний, вызывают скорую помощь.