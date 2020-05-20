Будут судить 3 Георгий Сатаров

20.05.2020, 15:16

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Георгий Сатаров

Фото: Ельцин Центр

Нельзя управлять вымышленной страной, особенно в период эпидемии.

Это выдумка, что чем масштабнее вранье, тем оно эффективнее. На короткой дистанции стратегия Геббельса работает, а на среднесрочной терпит фиаско. Чем масштабнее вранье, тем больше следов оно оставляет. И тем больше негативных последствий порождает. Среди них самые забавные – это когда в свое вранье начинают верить сами лжецы, и в итоге, подкрепляя свое вранье своими действиями, они начинают управлять придуманной ими страной, заставляя подчиняться своему бреду страну реальную.

Повторюсь: это работает на короткой дистанции и в периоды относительно благополучные, если большая часть граждан не чувствует личного ущерба от этого вранья и, напротив, находит в нем нечто привлекательное. Многим нравятся карикатурные образы вымышленных врагов. Иные возбуждаются, когда им постоянно втюхивают что-нибудь про их величие и т.п. Но в кризис все прет наружу, даже то, что пытаются спрятать.

Во-первых, в кризис всегда начинает обнажаться старое вранье. Сейчас это уже происходит с нами, когда обрушиваются сказки о нашем финансовом могуществе и здоровье. Во-вторых, в кризис переоценивается информация, которой мы располагали раньше. Например, сейчас мы по-другому относимся к нищенским зарплатам и общему недофинансированию в медицине, так же как к лавине закрытых за 20 лет больниц. И в-третьих, кризис, особенно такой масштабный и комплексный, как нынче, множит негативные последствия любого вранья и обнажает его, поскольку в такой момент люди гораздо менее терпимы к вранью и не позволяют его прятать. И чем дальше, тем больше это укореняется и влияет на нас.

И, повторюсь, управлять на основе собственного вранья невозможно. Это приводит к видимому на глаз сползанию от ошибок к преступлениям. Добром все это не кончится. Ну, например, у нас нет систематических данных о смертях от коронавируса в рядах Вооруженных сил. Есть только разрозненные утечки. Но трудно усомниться в том, что к следующему призыву государство столкнется с дилеммой – либо объявлять расширенный призыв, отменяя отдельные льготы по освобождению от призыва, либо ослаблять «боеготовность». В первом случае всколыхнется общество. Во втором – армия. И это только одна из тысяч проблем, с которыми предстоит столкнуться. Далеко не самая тяжелая.

Ох, не кончится это добром. Не берусь предсказывать, кто станет могильщиком этого режима – общество или группа заговорщиков. Не рискну угадывать, кто и за что будет судить нынешнюю власть. Но судить будут. Уверен. В том числе – за преднамеренное вранье в составе организованной группы с отягчающими последствиями, сопряженными с большим числом жертв.

Георгий Сатаров, newsru.com