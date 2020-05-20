Четыре страны ЕС готовят альтернативный план восстановления экономики 20.05.2020, 15:28

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Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция выдвинули противовес инициативе Меркель и Макрона.

Четыре страны ЕС готовят план-альтернативу инициативе Франции и Германии по поддержке экономики стран-членов ЕС, наиболее пострадавших от коронавируса.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух чиновников ЕС, имена которых не сообщаются.

Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция готовят альтернативный план поддержки экономики стран, наиболее пострадавших от коронавируса, в противовес инициативе Эммануэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель.

Его должны опубликовать сегодня около 15:00 по Брюсселю. Конкретные детали еще не известны.

Вчера министр финансов Франции Брюно Ле Мэр также заявил, что "еще остается убедить других стран-членов, в том числе четырех - Австрию, Данию, Швецию и Нидерланды, и мы не должны скрывать факта, что это будет сложно".

Канцлер Австрии Курц в свою очередь заявлял, что его позиция остается неизменной.

Напомним, в понедельник Франция и Германия предложили создать фонд восстановления в размере 500 млрд евро, который сможет предложить помощь странам и регионам ЕС.

Фонд поддерживать "наиболее пострадавшие сектора и регионы" за счет средств бюджета ЕС.

Все 27 стран ЕС должны единогласно одобрить предложенную программу, чтобы она начала действовать.

Возражения отдельных стран вызывает то, что получатели средств не должны будут возвращать их ЕС и фонд будет финансироваться коллективно.