Как «Квартал-95» шутит над президентом Украины Зеленским

Как «Квартал-95» шутит над президентом Украины Зеленским5
- 20.05.2020, 15:59
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Главе украинского государства вспоминают обещания, которые он давал, будучи кандидатом.
После избрания Владимира Зеленского президентом Украины, его коллеги из студии "Квартал 95" уверяли, что продолжат шутить о политике и о новой власти в том числе.
"Обозреватель" предлагает вспомнить, как "Квартал" шутил над Владимиром Зеленским за год его президенства.
Так, в "Квартале" не обошли стороной обещание Зеленского во время предвыборной кампании "Весна прийде – саджати будемо". В одном из выпусков актер, который сейчас играет Зеленского", спрашивает у "Рябошапко": "Пришла весна, где посадки?"
Затем они решают посадить первого, кто зайдет в кабинет. При этом, "Зеленский" говорит: "Вот бы Аваков". На вопрос почему, он отвечает: "Его легче посадить, чем уволить".
В конце номера все артисты поют песню, в которой есть такие слова:
"Нова країна" где? Весна давно в календаре,
А где реформы, где? Весна давно в календаре!
А где посадки, где? Весна давно в календаре..."
Еще одной темой для шуток является Андрей Богдан. Так, в августе 2019 года шутили над тем, что он всегда находится рядом с Зеленским и шепчет на ухо президенту:
"Буду всегда с тобой, правой твоей рукой,
шепотом за спиной, умной твоей мыслей,
крепкой твоей мышцой, бархатной хрипотцой".
А после увольнения Богдана, в "Квартале" показали миниатюру "Последний рабочий день Андрея Богдана".
В одном из выпусков актеры "Квартала" показали номер, который называется "Зеленский проводит перекличку в Верховной Раде". Тогда видео, которое опубликовали на YouTube-канале студии "Квартал 95" вызвало бурные обсуждения в комментариях, а также собрало почти миллион просмотров.
Также в августе 2019 года "Квартал" посмеялся над встречей Зеленского с Меркель. Во время номера "Зеленский" с юмором представляет "Меркель" украинских политиков и бизнесменов на международном форуме.
Во время другого номера жена Зеленского, роль которой исполняла Елена Кравец, выпытывает у мужа государственные тайны. И "президент" поддается на уговоры "жены" и рассказывает ей:
"Как думаешь, почему все президенты "бухали"? Потому что им всю правду о состоянии дел в государстве рассказывали".
"Я такую страшную тайну про Андрея Богдана узнал! Увеличивай фото и увидишь – у него есть глаза!"
Также в одном из выпусков "Чисто News" пародист Юрий Великий показал, как Зеленский якобы обращается к украинцам на Пасху и во время обращения к нему звонит Игорь Коломойский.