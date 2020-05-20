В стране, где президент отрицал коронавирус, умирает больше тысячи человек в день 5 20.05.2020, 16:22

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Число инфицированных идет на сотни тысяч.

Число скончавшихся от COVID-19 в Бразилии за сутки возросло на рекордные 1179 человек, всего в стране умерли 17 971, сообщает министерство здравоохранения, пишет РИА "Новости".

По данным минздрава, было обнаружено 17 408 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, всего в Бразилии заразились 271 628 человек.

Предыдущий рекорд по количеству смертей от коронавируса был зафиксирован 12 мая, тогда за сутки скончались 881 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.