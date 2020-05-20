«День Победы для нас — день горьких слез, безутешного горя» 20.05.2020, 16:37

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Когда вспомнят о сиротах войны?

В редакцию обратилась Москалева Ольга Антоновна из Орши. Она пишет о круглых сиротах войны, которые 75 лет не могут добиться от властей хоть какой-то компенсации за свое опаленной войной детство. Вот фрагмент из ее письма для редакции «Свободные новости»:

«Мы оказались в трудном экономическом положении и сегодня доживаем свой век в обстановке непризнания со стороны чиновников. В настоящее время из 50 000 круглых сирот, выживших в период оккупации и в фашистских фабриках смерти, осталось не более 200. Мы скорее существуем, чем живем на скромные пенсии в 250—300 рублей. День Победы для нас — день горьких слез, безутешного горя. Наши родители в силу разных причин погибли. Война отняла у нас детство, отняла родных и близких.

Когда же власти вспомнят о нас, сиротах войны?»

Комментарий доктора юридических наук, профессора М.Пастухова:

- Письмо О. Москалевой заслуживает внимания. Она приложила к нему переписку с органами власти, преимущественно с Министерством труда и социальной защиты. Для бывших сирот войны большой досадой стал отказ властей распространить на них действие закона «О ветеранах» 2001 года, приравняв их к членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших в период Второй мировой войны.

Вот что писала тогдашний министр труда и социальной защиты А.Морова: «Круглые сироты военного времени являются ветеранами труда и другими льготными категориями граждан. Им законодательством Республики Беларусь установлены меры социальной защиты».

На самом деле большинство сирот войны не имели таких льгот. Они не получали пенсии по поводу потери кормильца. У них не было первоочередного права на получение жилья, как у членов семей военнослужащих, погибших в годы войны. Они даже были необоснованно отстранены от получения помощи, выделенной правительством Германии в качестве компенсации вреда, причиненного военной агрессией.

Характерно, что в Украине круглые сироты войны получили материальную помощь. Там принят закон, согласно которому детям—сиротам военного времени выплачивается ежемесячное пособие. В Беларуси действует закон «О гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Однако он касается лишь детей нынешнего времени (таковых в стране остается больше 30 тысяч).

Очевидно, что дети—сироты военного времени должны получить особое попечение со стороны государства. К этому обязывают международные договоры, в том числе Женевская конвенция защиты прав жертв нацизма (1949).

В канун 75-й годовщины Победы был издан президентский указ от 30 декабря 2019 г. №491 «Об оказании единовременной материальной помощи». Ее получили не только ветераны ВОВ, но и члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы ВОВ, дети—инвалиды с детства, другие иждивенцы, «которым установлено повышение пенсий по указанным основаниям в соответствии с законодательством». О круглых сиротах войны опять забыли.

Как это можно расценить? На мой взгляд, это проявление черствости и невнимания к людям со стороны чиновников из ведомства социальной защиты, членов правительства, депутатов парламента. Такое положение необходимо исправить и восстановить справедливость в отношении хотя бы оставшихся детей войны.