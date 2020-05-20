Газ в Европе стал стоить дешевле, чем в России 7 20.05.2020, 16:49

3,003

Даже без учета 30% экспортной пошлины и расходов на транспортировку.

Согласно результатам торгов, на европейских хабах в среду, 20 мая, газ стоил дешевле, чем в России, даже без учета 30% экспортной пошлины и расходов на транспортировку (нетбэк), пишет РБК.

Цены на газ на голландском хабе TTF упали почти в два раза по сравнению с концом марта (с $80 до $46–47 за 1 тыс. куб. м сейчас); на наиболее приближенном к России хабе в Баумгертене дороже — около $62.

В марте 2020 года средняя цена на экспортный газ «Газпрома» снизилась до $125,3 за 1 тыс. куб. м — на 9% меньше, чем в феврале ($137). В марте 2019 года было $202 за 1 тыс. куб. м.

«Газпром» отмечал, что благодаря сбалансированной структуре ценообразования на газ (57% контрактов индексируются по газовым хабам, около трети — по старым принципам с привязкой к нефти и нефтепродуктам или их современным модификациям) в 2019 году ему удавалось продавать газ на $47 за 1 тыс. куб. м дороже, чем спотовые котировки в Европе «на следующий день».

Поскольку нефтяная привязка в тех контрактах, где она есть, вступает в силу с лагом ориентировочно в шесть месяцев, обвал цен на нефть в марте—апреле еще не мог повлиять на цены «Газпрома» (повлияет позже в этом году).