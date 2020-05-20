СOVID-19 в Минске: под ударом cтоличные предприятия и БГУИР 3 20.05.2020, 16:55

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Фото: «Радыё Свабода»

Появилась новая информация о больных в тяжелом состоянии.

Читатели Telegram-канала "Баста!" из Минска сообщают о новых очагах Covid-19. Заражение распространяется в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники и на предприятиях.

"В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР) уже есть много заболевших сотрудников. В центре информатизации и инновационных разработок один - контакт первого уровня, второй - на больничном, не чувствует запахов и вкусов. Еще одна женщина - в тяжелом состоянии в больнице", - пишет сотрудник университета.

"Заражение на Минскводоканале. Практически все начальство автобазы заболело, также много больных рабочих", - пишет работник.

"Минск. улица Ангарская, 66. Как минимум, уже у четырех человек подтвердили корону", - сообщает читатель.

"Вчера в 17.00 в Минске во дворе домов по улице Лобанка, 102 и 106 замечена скорая с людьми в защитных халатах и масках", - сообщает очевидец.

"Минск, Карвата, 13, Медики в защитных халатах и масках приезжают на социальном такси-микроавтобусе", - пишет читатель.

"Минск, Притыцкого, 32. Приехали для проверки заболевших на микроавтобусе "Социальная служба", - сообщает подписчик.

"Прушинских, 4, Забрали на машине скорой помощи человека. Бригада и водитель были в противочумных костюмах. Машина дезинфекторов тоже была, они были в желтых костюмах, вчера", - пишет житель дома.

"Минск, ООО "Комфарм". Коронавирус подтвержден у водителя, который заразился от жены работающей в банке. Она получила положительный результат в пятницу, он получил подтверждение вчера", - сообщает подписчик.

"Минск, улица Данилы Сердича, 62. Подтвержденный Covid-19, болеют два человека, лечение проходят дома", - пишет читатель.

"Минск, Каменногорская, 96, пятый подъезд. Приезжали трижды уже, брали тесты на Covid-19", - сообщает подписчик.

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