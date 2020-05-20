В Бресте появился стрит-арт с жесткой критикой Минздрава

В Бресте появился стрит-арт с жесткой критикой Минздрава8
- 20.05.2020, 17:06
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«Не вижу, не слышу, не говорю».
В центре Бреста на улице Интернациональной появился стрит-арт «Не вижу, не слышу, не говорю», сообщают читатели сайта Сharter97.org. Именно так можно охарактеризовать позицию Министерства здравоохранения Беларуси относительно ситуации с короновирусом.
Оно «не видит» тысячи смертей от «неустановленных пневмоний», как неуклюже называют короновирус в диагнозах, затыкает медикам рты, что бы те не говорили о реальных масштабах эпидемии, и, соответственно, «не слышит» голос общественности о введении карантинных мероприятий.