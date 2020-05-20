закрыть
20 мая 2020, среда, 18:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бресте появился стрит-арт с жесткой критикой Минздрава

8
  • 20.05.2020, 17:06
  • 4,742
В Бресте появился стрит-арт с жесткой критикой Минздрава

«Не вижу, не слышу, не говорю».

В центре Бреста на улице Интернациональной появился стрит-арт «Не вижу, не слышу, не говорю», сообщают читатели сайта Сharter97.org. Именно так можно охарактеризовать позицию Министерства здравоохранения Беларуси относительно ситуации с короновирусом.

Оно «не видит» тысячи смертей от «неустановленных пневмоний», как неуклюже называют короновирус в диагнозах, затыкает медикам рты, что бы те не говорили о реальных масштабах эпидемии, и, соответственно, «не слышит» голос общественности о введении карантинных мероприятий.


популярное за неделю

Мнение

Пора освободить Кремль
Пора освободить Кремль Леонид Невзлин
Не дадим Лукашенко спрятать правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Не дадим Лукашенко спрятать правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Шанс на свободу
Шанс на свободу Ирина Халип
Всему свое время
Всему свое время Алесь Круткин