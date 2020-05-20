Украина открывает все международные пункты пропуска, кроме границы с РФ и Беларусью

Украина открывает все международные пункты пропуска, кроме границы с РФ и Беларусью4
- 20.05.2020, 17:10
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Граница с нашей страной останется закрытой.
Украина открывает все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Беларусью из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 20 мая, сообщает нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.
"Кабмин открывает все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Беларусью из-за сложной эпидемиологической обстановки там", - написал он.