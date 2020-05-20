Премьер Литвы: Скорее всего, карантин будет продлен 20.05.2020, 17:26

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Фото: charter97.org

Саулюс Сквернялис анонсировал продление ограничительных мер.

Скорее всего, введенный в связи с коронавирусом карантин в Литве будет продлен, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис, пишет Delfi.

«1 июня, вероятно, будет постановление о продлении карантина. Все действующие смягчения будут действовать, новые появятся через две недели. Цель карантина — управление эпидемией, пресечение не только ее последствий, но и распространения. А чрезвычайной ситуации – ликвидация последствий. Но пока у нас нет окончательного решения. Если мы хотим ограничивать попадание людей, их потоков на территорию Литвы, то иного режима, кроме карантина, нет», — заявил литовский премьер.

Карантин из-за пандемии коронавируса в Литве был введен с 16 марта и неоднократно продлевался. Сейчас карантин действует до 31 мая.