закрыть
20 мая 2020, среда, 18:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Премьер Литвы: Скорее всего, карантин будет продлен

  • 20.05.2020, 17:26
  • 1,406
Премьер Литвы: Скорее всего, карантин будет продлен
Фото: charter97.org

Саулюс Сквернялис анонсировал продление ограничительных мер.

Скорее всего, введенный в связи с коронавирусом карантин в Литве будет продлен, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис, пишет Delfi.

«1 июня, вероятно, будет постановление о продлении карантина. Все действующие смягчения будут действовать, новые появятся через две недели. Цель карантина — управление эпидемией, пресечение не только ее последствий, но и распространения. А чрезвычайной ситуации – ликвидация последствий. Но пока у нас нет окончательного решения. Если мы хотим ограничивать попадание людей, их потоков на территорию Литвы, то иного режима, кроме карантина, нет», — заявил литовский премьер.

Карантин из-за пандемии коронавируса в Литве был введен с 16 марта и неоднократно продлевался. Сейчас карантин действует до 31 мая.


популярное за неделю

Мнение

Пора освободить Кремль
Пора освободить Кремль Леонид Невзлин
Не дадим Лукашенко спрятать правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Не дадим Лукашенко спрятать правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Шанс на свободу
Шанс на свободу Ирина Халип
Всему свое время
Всему свое время Алесь Круткин