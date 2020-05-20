Newsweek: Ученые обнаружили еще один незаметный способ распространения коронавируса 20.05.2020, 17:45

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Исследование проводилось в гостиничных номерах.

Зараженные коронавирусом люди, у которых еще не начали проявляться симптомы, могут распространять инфекцию через ряд поверхностей в гостиничных комнатах. В частности, передача вируса может происходить через наволочки, простыни и одеяла.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на новое исследование, опубликованное в журнале Emerging Infectious Diseases. Несмотря на отсутствие симптомов, пациенты начинали оставлять вирус на поверхностях уже через 24 часа, пишет unian.net.

Чтобы узнать больше о распространении SARS-CoV-2 людьми без симптомов, исследователи проанализировали мазки, собранные в гостиничном номере, в котором два китайские студента проходили карантинную изоляцию. Они учились за рубежом, но вернулись в Китай 19-20 марта. Одного из них издание условно называет "студент А", а другого - "студент Б". На момент возвращения в родную страну ни в одного из них не было ни повышения температуры, ни каких-либо других симптомов COVID-19. Однако, их все равно отправили в гостиничную комнату на 14-дневный карантин.

Каждое утро местный медицинский персонал мерил их температуру тела и проверял, не появились ли симптомы болезни. На второй день у студентов не было ни лихорадки, ни других симптомов. Но несмотря на это, их тесты на коронавирус были положительными. Поэтому студентов отправили в местную больницу на лечение. Лишь через два дня в больничной палате у "студента А" появился кашель и повышенная температура. На шестой день то же самое произошло со "студентом Б". Рентген выявил проблемы с его легкими.

Ученые собрали мазки с поверхностей в гостиничной комнате, в которой находились студенты, через три часа после того, как их тесты на коронавирус оказались положительными. Образцы были взяты из наволочек, одеяла, простыней и полотенец, а также с поверхности дверей, ручки смесителя в ванной, выключателей света, термостата в комнате, пульта дистанционного управления телевизора, дверных ручек в ванной, а также с туалетного сидения и кнопки смыва. Студенты были единственными людьми, которые за достаточно длительное время проживали в конкретной комнате. Отель был закрыт с 24 января из-за карантина. Поэтому у него не было жителей. Для контроля исследования, ученые собрали аналогичные образцы с поверхностей в соседней комнате, где никто не живет.

В каждой комнате ученые собрали по 11 образцов (всего 22 образца). Анализы 8 из них оказалис положительным. 6 были из комнаты "студента А". Коронавирус нашли на простынях, в пододеяльнике, наволочках, а также на полотенцах. На смесителе из ванной "студента Б" тоже нашли SARS-CoV-2, так же как и на наволочках. Как и следовало ожидать, все образцы контрольной комнаты без жильцов были отрицательными. В наволочках и пододеяльниках количество частиц вируса было очень высоким.

"Нашим исследованием мы показали мощное распространение вируса пациентами без симптомов, что совпадает с результатами других исследований. Но мы нашли больше доказательств того, как именно происходит бессимптомная передача вируса. Вдобавок, стало очевидно, что пациенты без симптомов, но с высокой вирусной нагрузкой могут очень легко заразить среду за очень короткое время", - говорится в выводах.

Длительный контакт с объектами, похоже приводит к высокому уровню заражения. Ведь коронавирус находили на подушках и простынях, но не на дверных ручках или выключателях света.