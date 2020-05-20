«Приходил врач и объявил, что всех «нековидных» завтра на выписку» 20.05.2020, 17:57

иллюстрационное фото ТАСС

В Минске под заразившихся коронавирусом отдают все больше больниц и отделений.

Отделение травматологии Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи полностью освобождают для приема пациентов с Covid-19, соообщает Telegram-канал "Баста!".

"Лежу в БСМП, в отделении травматологии сочетанных травм, - пишет пациент больницы. -Наша палата и ещё несколько считаются чистыми, все остальное отделение забито "короной". Сегодня к нам пришли и сказали, что заведующий нашим отделением тоже слег.

Со мной в палате дядька лежит в возрасте, он после операции, и, как оказалось, перенес "корону" на ногах и без симптомов.

В отделении около пятнадцать палат на нашем этаже, на нашем посту десять палат, в восьми из них с "короной" все лежат. Приходил врач и объявил, что всех "нековидных" завтра на выписку, освобождают койки".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.