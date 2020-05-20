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Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2

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  • 20.05.2020, 18:07
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Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2

Иск касался европейских норм по газу.

Европейский суд в Люксембурге отклонил иск Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2», против некоторых положений европейского законодательства о газопроводах из третьих стран, сообщает Reuters.

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в ноябре 2019 года подали в суд ЕС иск о частичной отмене поправок к газовой директиве Евросоюза из-за коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под них проектов.

Сегодня суд в Люксембурге отклонил их апелляцию.


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