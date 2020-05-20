Директор «Амкодор-Пинск» в реанимации на ИВЛ

Директор «Амкодор-Пинск» в реанимации на ИВЛ4
- 20.05.2020, 18:24
- 4,832
Директор, предположительно, заболел после возложения цветов 9 мая.
Директор ЗАО «Амкодор-Пинск» Михаил Бут-Гусаим находится в отделении интенсивной терапии на ИВЛ в отделении инфекционных заболеваний Пинской больницы. Эта информация была подтверждена «Радыё Свабода» администрацией предприятия.
Директору сделали тест на коронавирус, но пока нет результатов. Он болеет в течение недели и находится в больнице с субботы.
«Когда он вернется на работу, неизвестно, сейчас он в стабильном состоянии, принимаются все меры для его лечения».
По неофициальным данным, директор заболел после возложения цветов 9 мая. Скорая помощь не приезжала на вызов, приезжал местный терапевт, слушал легкие. В субботу состояние больного ухудшилось, температура поднялась до 41,5. Он был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ, сдал анализ на коронавирус.
Администрация предприятия не подтвердила, что почти все руководство находится в отпуске по болезни. Однако там сказали, что главный инженер больницы сегодня закрыл больничный но у него была «простуда». Он выйдет на работу в понедельник.
Пятница на заводе будет простойной.
«Простои - это только внутренний момент, он связан с несвоевременной доставкой компонентов, потому что вся Европа стоит, но заказов много», - сказали в администрации «Амкодор-Пинск».
Они также говорят, что ни у кого в компании нет коронавируса: «У нас нет подтвержденных случаев».