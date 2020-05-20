Директор «Амкодор-Пинск» в реанимации на ИВЛ 4 20.05.2020, 18:24

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Михаил Бут-Гусаим

фото с сайта: bel-jurist.com

Директор, предположительно, заболел после возложения цветов 9 мая.

Директор ЗАО «Амкодор-Пинск» Михаил Бут-Гусаим находится в отделении интенсивной терапии на ИВЛ в отделении инфекционных заболеваний Пинской больницы. Эта информация была подтверждена «Радыё Свабода» администрацией предприятия.

Директору сделали тест на коронавирус, но пока нет результатов. Он болеет в течение недели и находится в больнице с субботы.

«Когда он вернется на работу, неизвестно, сейчас он в стабильном состоянии, принимаются все меры для его лечения».

По неофициальным данным, директор заболел после возложения цветов 9 мая. Скорая помощь не приезжала на вызов, приезжал местный терапевт, слушал легкие. В субботу состояние больного ухудшилось, температура поднялась до 41,5. Он был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ, сдал анализ на коронавирус.

Администрация предприятия не подтвердила, что почти все руководство находится в отпуске по болезни. Однако там сказали, что главный инженер больницы сегодня закрыл больничный но у него была «простуда». Он выйдет на работу в понедельник.

Пятница на заводе будет простойной.

«Простои - это только внутренний момент, он связан с несвоевременной доставкой компонентов, потому что вся Европа стоит, но заказов много», - сказали в администрации «Амкодор-Пинск».

Они также говорят, что ни у кого в компании нет коронавируса: «У нас нет подтвержденных случаев».