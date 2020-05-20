Сокурсник Путина Швец: Если послушать сигналы из Кремля, у Путина что-то с головой

Сокурсник Путина Швец: Если послушать сигналы из Кремля, у Путина что-то с головой12
- 20.05.2020, 18:32
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Бывший сокурсник Путина по институту КГБ сообщил, что он страдает умственным или психическим расстройством.
Президент России Владимир Путин страдает умственным или психическим расстройством. Об этом в авторской программе главного редактора интернет-издания "Гордон" заявил бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.
"Если внимательно прислушаться и правильно интерпретировать те активные сигналы, которые поступают из Кремля, судя по всему, там что-то с головой, с психикой: то ли болезнь Паркинсона, то ли Альцгеймера. Единственное, что уверенно люди называют, что в следующем году его не будет", – сказал он.
По его словам, возможно, процесс отстранения Путина от власти будет ускорен.
"Это должно быть очень быстротечно. Болезнь Альцгеймера или Паркинсона все-таки так быстро не развивается. Но тот же "Новичок" и прочие штучки – у них же сотни способов. Если через повара в гомеопатических дозах каждый день за завтраком и за ужином [подсыпать], вот тебе и овощ через несколько месяцев", – заявил Швец.
Он не исключил, что Путин сейчас "сидит в бункере" именно по этой причине, а не из-за риска заболеть COVID-19.