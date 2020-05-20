Куда исчезает валюта из Беларуси? 2 Владимир Тарасов

20.05.2020, 18:36

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Все это указывает на значительное ухудшение финансового состояния белорусских предприятий.

Жители Беларуси покупают валюты на внутреннем рынке больше, чем продают, и одновременно забирают свою валюту из белорусских банков. Затем эта валюта, а речь идет о 760,7 млн. долларов за четыре месяца текущего года, как будто куда-то исчезает.

Как сообщил Национальный банк РБ, валютные вклады физических лиц населения в банках в апреле снизились по сравнению с мартом на 155,8 млн. долларов, и составили 7,3 млрд. долларов. Срочные депозиты уменьшились на 193,5 млн. долларов (до 5,84 млн. долларов), тогда как переводные валютные депозиты физических лиц, то есть, в основном, их средства на банковских карточках, приросли на 37,6 млн. долларов и достигли 1,46 млрд. долларов. Таким образом, жители РБ не хотят вкладывать средства на вклады с определенным сроком, хотя и не против держать деньги в банке на карточках.

760,7 млн. долларов ушли в тень

Можно было бы предположить, что валюта потребовалась людям для продажи в целях компенсации снижения доходов в связи со снижением выручки из-за эпидемии. Однако в апреле население продало валюты на 197,9 млн. долларов меньше, чем в марте, то есть 544,5 млн. долларов, что является минимальной величиной продаж с января 2016 года. Более того, в чистом выражении физические лица купили валюты в апреле на 69,4 млн. долларов.

То есть на руках у населения в апреле стало на 215,2 млн. долларов больше. В целом за январь-апрель текущего года физические лица приобрели валюты больше, чем продали, на 521,7 млн. долларов. А их валютные вклады с начала года сократились на 239 млн. долларов. То есть, население изъяло из банков 760,7 млн. долларов, которые бесследно исчезли, по крайней мере из сферы контроля госорганов.

Можно предположить, что деньги благополучно осели где-то под матрацами и в стеклянных банках. Часть средств, по-видимому, ушла за рубеж для покупки подешевевших в долларах товаров в России. Но из-за карантина в РФ, а также в других странах, такой отток валюты вряд ли был существенным. Не попали эти средства и на рынок недвижимости, где в апреле произошло сокращение количества сделок, по крайней мере, в Минске, где было совершено всего 590 сделок с квартирами (без учета долей и комнат), что в 2,2 раза меньше, чем в марте.

Юридические лица также начали забирать валюту из банков. Валютные депозиты предприятий в белорусских коммерческих банках (без учета Банка развития) в апреле снизились по сравнению с мартом на 191,1 млн. долларов – до 4,35 млрд. долларов. При этом с начала года они сократились на 156,6 млн. долларов. В то же время, белорусские предприятия с начала года купили валюты больше чем продали на 745,5 млн. долларов больше, чем продали. В сумме покупки и изъятие средств составило 936,6 млн. долларов. Эти средства, по-видимому, ушли на оплату импорта.

При этом, судя по данным по внешней торговле Нацбанка, экспорт товаров из услуг в первом квартале текущего года превысил импорт на 498 млн. долларов. Но значительная часть валюты от экспорта, похоже, в страну не поступила. По данным Национального статистического комитета РБ, внешняя дебиторская задолженность белорусских предприятий только за первый квартал увеличилась на 21,9% и достигла 11,54 млрд. рублей. То есть, белорусские предприятия отправляли товары на экспорт, не получая за это денег. И сумма таких непоступлений весьма велика – около 1 млрд. долларов.

Таким образом, чем бы это ни вызывалось, за январь-апрель текущего года население и белорусские предприятия извлекли из банковской системы страны почти 1,7 млрд. долларов.

Часть этой валюты обеспечили поступления от субъектов хозяйствования – нерезидентов РБ, которые за январь-апрель реализовали на внутреннем валютном рынке РБ 189,6 млн. долларов. Но основную часть валюты, которую приобрели физические лица и белорусские предприятия, обеспечил Нацбанк. По его данным, международные резервные активы РБ с начала года к 1 мая снизились на 1,51 млрд. долларов. Правда, из-за увеличения цен на золото на мировом рынке, стоимость монетарного золота, входящего в состав резервов, увеличилась на 313,1 млн. долларов (до 2,7 млрд. долларов).

Из этих данных можно сделать вывод, что снижение золотовалютных резервов в текущем году вызвано не столько погашением внешнего долга, сколько затратами валюты на интервенции на внутреннем рынке.

Банки увеличивают ставки, пытаясь остановить отток вкладов

После обвала курса белорусского рубля в марте текущего года физические лица предпочли забрать значительную часть своих рублевых сбережений из банков. Их вклады в банках, номинированные в белорусских рублях, сократились в марте по сравнению с февралем на 649,6 млн. рублей. Снизилась величина как переводных депозитов, то есть, в основном, средств на пластиковых карточках (на 457,9 млн. рублей), так и срочных (на 191,7 млн. рублей).

Но уже в апреле настроения людей существенно изменились. Величина срочных депозитов населения в белорусских рублях в апреле еще сократилась на 79,4 млн. рублей – до 5,02 млрд. рублей, но переводные депозиты физических лиц даже выросли на 511,3 млн. рублей – до 3,16 млн. рублей.

Но сохраняется и некоторое недоверие к банкам, в связи с чем некоторые люди копят наличные, в связи с чем сумма наличных денег в обороте в апреле увеличилась по сравнению с мартом на 223,3 млн. рублей – до 3,76 млрд. рублей.

Таким образом, люди уже не тратят рубли ни на товары, ни на доллары, но и класть деньги на срочные депозиты пока опасаются. Не помогает даже увеличение ставок по рублевым вкладам, осуществленное некоторыми банками. В апреле средняя ставка по новым рублевым вкладам населения на срок до 1 года выросла до 9,77% годовых с 8,2% в марте, а по депозитам на срок выше 1 года – до 11,54% с 11,21%.

Хотя жители Беларуси не тратят зарабатываемые деньги, но и класть их на срочные депозиты не спешат. Возможно, это связано с неуверенностью насчет завершения экономического кризиса. Впрочем, в марте величина срочных рублевых депозитов снижалась в намного большей степени, чем в апреле, то есть неуверенность постепенно проходит.

Если отток средств населения из банков, наблюдавшийся в марте, в апреле сменился притоком, то у юридических лиц отток увеличился. Срочные рублевые депозиты предприятий за апрель снизились на 296,9 млн. рублей – до 4,03 млрд. рублей, а переводные вклады уменьшились на 159,1 млн. рублей – до 2,54 млрд. рублей. Упала и стоимость рублевых ценных бумаг, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота: на 158,1 млн. рублей – до 1,35 млрд. рублей.

Все это указывает на значительное ухудшение финансового состояния белорусских предприятий в апреле: выручка предприятий снизилась, в связи с чем они активно тратили свои банковские сбережения. Банки пытались замедлить отток средств, повышая проценты по депозитам. Средняя ставка по новым вкладам юридических лиц в белорусских рублях на срок до 1 года в апреле увеличилась до 8,51% с 7% в марте, а на срок свыше года – до 9,08% с 7,37%.

Но ставки скоро пойдут вниз. Нацбанк снизил ставку рефинансирования с 20 мая до 8% годовых, а когда эпидемия пойдет на спад, как в нашей стране, так и во всем мире, начнет восстанавливаться и экономика, и доверие к рублю. Впрочем, значительного снижения процентов не произойдет, так как правительство и Нацбанк не спешат помогать экономике, да особенно и не собираются это делать – даже государственный бюджет в Беларуси, несмотря на кризис, является профицитным.

Владимир Тарасов, «Белрынок»