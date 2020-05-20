«Такие мини-парады будут по всей Беларуси» 2 20.05.2020, 18:47

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Родители выпускников опасаются вспышки COVID-19 из-за проведения экзаменов.

Родители выпускников 9-х и 11-х классов опасаются новой вспышки заражения Covid-19 из-за проведения экзаменов, передает телеграм-канал «Баста!».

«Я родитель девятиклассника, - пишет нам один из читателей. - Страшно подумать, что нам предстоит. Ребенок учился дома два месяца. Теперь все наши меры по самоизоляции пойдут прахом.

Дело в том, что скоро экзамены. На них пойдут все дети - и здоровые, и не очень. Сомневаюсь, что детей будут проверять и рассаживать с соблюдением безопасного расстояния. Такие мини-парады будут по всей Беларуси. Почему не отменить эти не очень нужные в данное время экзамены?»

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