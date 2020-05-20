В школах одного района Гродно коронавирус подозревают почти у 200 учеников 20.05.2020, 19:07

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иллюстрационное Фото: «Радыё Свабода»

Октябрьский район города стал очагом COVID-19.

Только в школах одного административного района Гродно заражение Covid-19 обнаружено или подозревается почти у 200 учеников, передает телеграм-канал «Баста!».

«На вчерашний день в Октябрьском районе Гродно было 148 учеников в числе зараженных и контактов первого уровня, - сообщает источник, хорошо знакомый с ситуацией. - Сегодня выявили еще более 30 контактов первого уровня и заболевших в средней школе №26 в Гродно.

В итоге, на сегодняшний день имеем минимум 178 учеников».

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